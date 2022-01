Baník čeká na Takácse, Azeveda už nechce. Co zraněný Tetour?

Celkem třináct gólů nasázelo na podzim útočné duo Ladislav Almási (8) a Jiří Klíma (5). A dle přípravných zápasů nic nenasvědčuje tomu, že by vytáhlí forvardi měli v produktivitě uvadat. Almási i Klíma odehráli v Turecku každý dva zápasy a oba se dvakrát trefili. Slovenský reprezentant zužitkoval dobrý výběr místa a pracovitost proti Wisle Krakov, Čech rozvlnil síť Poznaně i Chimki Moskva, navíc vybojoval penaltu. Kvalita na hrotu by měla být velkou silou Baníku. Klub navíc stále pokukuje po jednadvacetiletém Mateji Trusovi z Michalovců.

Jedinou komplikací v přípravě Slezanů je zranění Daniela Tetoura, jenž se z Antalye předčasně odletěl léčit domů. Když ze zdravotních důvodů odstoupil ze zápasu s Wislou už po poločase i Tetourův přímý náhradník Lukáš Budínský, fanoušci Baníku se zalekli. Situace středních záložníků nakonec ovšem není tak vážná. Budínský byl „jen“ otřesen a Tetour by se po malé trhlině v úponu svalu mohl do plné zátěže zapojit v příštím týdnu před startem ligy, což je pro kouče vzhledem k enormnímu vlivu na výstavbu hry a propojení defenzivy s ofenzivou potěšující zpráva.

Baník bude na jaře chtě nechtě jiný. Yira Sor byl tak specifickým fotbalistou, že nahradit nejrychlejšího z rychlých, jak Nigerijce nazval kouč Jindřich Trpišovský, nelze. V „tureckých“ zápasech bylo vidět, že Slezanům občas chybějí náběhy, trhání soupeřovy obrany, moment překvapení. Není se čemu divit, oproti Sorovi jsou současná ostravská křídla typologicky odlišná. Žádají si míče více do nohy než do prostoru. Šimon Falta, Arťom Koncevoj, Ubong Ekpai či Petr Jaroň však přinesou Baníku zase jiné atributy. Na realizáku je, aby si na ně tým rychle zvykl.

Pokorný v kleštích

Byť některé zimní posily evokovaly dojem, že Baník začne pilovat herní schéma se třemi stopery, zatím to ani jednou nevyzkoušel. Což například Jakubu Pokornému cestu do sestavy neotvírá, tudíž je logické, že by chtěl odejít na jarní hostování, kde by zase pravidelně nastupoval. To se mu však možná povede jen za předpokladu, že ze Slavie ještě v únoru přijde rekonvalescent Ladislav Takács, či Alexander Mojžíš z Ružomberoku. Případně oba. Trenér Ondřej Smetana o defenzivní univerzály stojí. Pokud nedorazí, Pokorný zůstane. A Ostravští se T+M pokusí získat třeba v létě.

2: Počet ligových zápasů Ladislava Takácse na podzim ve Slavii.