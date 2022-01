Kalibrovaná čára pro VAR? Zkouška nevyšla, technologie stojí 40 milionů

Šlo o test. Významný pro další uvažování. V zimní Tipsport lize se odzkoušela technologie kalibrační čáry během několika zápasů. Jenže to nedopadlo dobře. Dodaný software nebyl dostatečně kompatibilní s televizní technikou. Projekt, který by byl výrazně levnější a urychlil by celý proces splynutí s duely FORTUNA:LIGY, skončil havárií.

„Dostali jsme nabídku od jedné softwarové společnosti na dodání kalibrované ofsajdové čáry, která měl být údajně bez problémů naprosto kompatibilní s televizní technikou, kterou běžně používají naši dodavatelé techniky projektu VAR. Ofsajdová čára je v poslední době velké téma a proto jsme si řekli, že to během zimní ligy zkusíme. Problémů ale byla spousta, a i když to nebylo úplné fiasko, tímto směrem se vážně vydat nemůžeme,“ prohlašuje Tomáš Bárta.

Dodavatel technologie přivezl vše ve zvláštním autě, software kalibrační čáry se zkoušel mimo vůz VAR. Už to je zásadní problém, protože manuál FIFA povinně nastavuje obsluhu ofsajdové čáry výhradně do vozu VAR.

Pojďme to tedy trochu zjednodušit bez technických detailů. Momentální situace je taková, že fotbal musí koupit speciální software pro videorozhodčí, umožňující pracovat s kalibrační čárou. Na seznamu FIFA je v současnosti celkem pět licencovaných dodavatelů, nabízejících požadovaný produkt. Dva zpoza oceánu, stejný počet z Evropy a jeden z Asie. „Pokud bychom chtěli kalibrovanou čáru, museli bychom jednu z těchto firem vybrat. Dostaneme od nich celou technologii, celý software. My k tomu musíme dodat televizní signál, ten samozřejmě máme k dispozici od vysílatelů přenosů, nebo streamů z FORTUNA:LIGY,“ vysvětluje Bárta.

Během jarní části soutěže dojde na předváděcí akci kalibrační čáry od jedné z evropských firem. Vše bude probíhat v režimu offline. Ať se během utkání stane cokoliv, do děje aktivně v žádném případě nevstoupí. „Bude na to připravená speciální místnost, do které odkloníme signál z kamer. Dodavatel nám ukáže, jakým způsobem zařízení funguje. My to samozřejmě známe, víme, že je to špičková technologie. Pokud opravdu chceme mít ofsajdovou čáru, je nutné zakoupit kompletní technologii od oficiálních poskytovatelů. Jinak to nemůže fungovat,“ nabízí svůj pohled Tomáš Bárta.

A teď k tomu nejdůležitějšímu, k financím. Nákup jednoho softwaru vyjde zhruba na 6 milionů korun. Liga však potřebuje čtyři do čtyř speciálně vybavených přenosových vozů, jejichž pořízení a vybavení vyjde u každého na další přibližně 4 miliony. A to vzhledem k tomu, že chce technologií pokrývat každý zápas FORTUNA:LIGY. Obvykle se totiž soutěž hraje v modelu čtyři zápasy v sobotu, další čtyři v neděli. Celkem to dělá přibližně 40 milionů korun.

Další otázkou je, a dosud nevyřešenou, kdo celou akci bude financovat. Zda Fotbalová asociace České republiky, pod kterou spadají rozhodčí, či Ligová fotbalová asociace řídící obě profesionální soutěže v tuzemsku. Výsledkem debat může být i společné finanční plnění.

Jisté však je, že i kdyby došlo mezi oběma asociacemi ke shodě, nebude kalibrační čára k dispozici hned. „Existují určité dodací lhůty, museli bychom objednat čtyři větší dodávky. V dnešní době je dodací lhůta kolem jednoho roku. Všechno souvisí se vším. Bude to běh na dlouho trať. A to nezmiňuji finanční stránku věci,“ říká Bárta.

Kalibrační technologie je normou ve čtyřiadvaceti zemích, Česko si na svoji formuli jedna bude muset ještě počkat.

Podaný: Bývalý hráč je dobrý nápad

Místa je tam pro pět, ale od února patrně zbudou jenom čtyři. Komisi rozhodčích opouští člen za LFA Tomáš Bárta a jeho nástupce liga složitě hledá. Stále platí, že reálnou a snad i preferovanou možností je bývalý fotbalista. Nebo trenér.

S míčem u nohy to dotáhli do nejvyšší soutěže a získali si nejenom fotbalový respekt. I proto se o nich teď mluví jako o kandidátech na uvolněné místo v komis rozhodčích. Antonín Rosa a Jakub Podaný.

Jejich jména padla na posledním ligovém výboru LFA. Konkrétní nabídka však přímo k nim zatím nedorazila.

„Nikdo mě neoslovil a já sám jsem si nic nezjišťoval. Ani tedy neumím říct, jak bych na případnou nabídku odpověděl. Nemám představu, co by to obnášelo,“ říká Antonín Rosa.

Jakub Podaný mluví podobně. „Nikdo se mnou nemluvil. Kdybych nabídku obdržel, musel bych to zvážit. Je to věc jednání. Zároveň bych to musel posoudit vzhledem ke svým budoucím profesním plánům,“ tvrdí.

Obecně však směr, jímž liga přemýšlí, vítá. „Určitě jde o dobrou myšlenku. Myslím, že pohled bývalého fotbalisty by byl pro komisi přínosný. V minulosti jsem absolvoval několik pravidlových seminářů, na některé situace jsem měl jiný názor než komise. Neviděli jsme to stejně, z čehož jsem byl znepokojený, protože přece hrajeme stejný sport, a každý to vidíme jinak,“ vysvětluje Podaný.

Zda k nim vůbec nabídka přiletí, může rozhodnout středa. Během ní se znovu potká ligový výbor a zároveň mají padnout návrhy. S tím, že kritérium „bývalý hráč“ není dogmatem. Přemýšlí se rovněž o některém z bývalých trenérů a pochopitelně neexistuje žádné embargo na někoho se zkušeností rozhodčího.

Snahou je, aby pátý člen komise nastoupil do Příhodovy party nejpozději k 5. únoru, kdy se do Česka vrací prvoligový fotbal.

Pokud se to nestihne, může komise rozhodčích pracovat i ve čtyřech.