Možná náhrada Slavie za Stancia: nabízí se i zajímavá jména z Plzně

Hráči, kteří by v případě přestupu mohli ve Slavii nahradit Nicolae Stancia • FOTO: Koláž iSport.cz Přestup Nicolae Stancia (28) ze Slavie do Wu-chan FC, který se tak tak zachránil v nejvyšší čínské soutěži, je už skoro v nezastavitelné fázi. Teď je otázka, jak si s odchodem důležitého hráče „sešívaní“ poradí. Nabízí se i možnost, že kádr ponechají tak, jak je, ostatně na Stanciovo místo může kouč Jindřich Trpišovský počítat klidně až s pěti alternativami z aktuálního mužstva. V kancelářích v Edenu dumají i nad dalšími variantami, ve hře jsou zajímavá jména. Vše si projděte v souhrnu, který připravil deník Sport.

Petr Ševčík (27 let) soutěžní bilance v sezoně: 13 zápasů/0 gólů První a hlavní favorit, oblíbenec realizačního týmu, kreativní a pohyblivý záložník. Má to ovšem jeden podstatný háček, Petr Ševčík je smolař na drobnější i horší zranění, která se mu neustále vracejí. I proto na podzim odehrál tak málo soutěžních zápasů, jen třináct.

Ondřej Lingr (23 let)

soutěžní bilance v sezoně: 28 zápasů/7 gólů Jeden z těch, kteří dělají ve Slavii obrovský herní pokrok, co se týče přizpůsobení týmovým potřebám a taktice. Přirozeně je jeho pozice výš na hřišti, Ondřej Lingr se ale zvládá zapojovat i do bránění, má celoplošný projev. A je i produktivní.

Mads Emil Madsen (24 let) soutěžní bilance v sezoně: 10 zápasů/1 gól Varianta i na pozici defenzivního záložníka, ale umí dopředu, navíc z přípravy vypadá, že se realizačnímu týmu podařilo ho rozpohybovat. Kreativní záložník by mohl po odchodu Stancia dostávat větší prostor, je ovšem otázka, jestli se vejde na evropskou soupisku.

Lukáš Provod (25 let) soutěžní bilance v sezoně: nehrál Pomalu se blíží jeho návrat na hřiště, většinu zimní přípravy ale zatím strávil v posilovně a trénoval převážně individuálně. Odhaduje se, že by se do zápasů mohl zapojit na přelomu února a března. Bude bojovat o to, aby se vrátil do velké formy, v jaké byl před těžkým zraněním kolene.

Ivan Schranz (28 let) soutěžní bilance v sezoně: 25 zápasů/9 gólů Trenér Jindřich Trpišovský se svými kolegy využívají slovenského univerzála spíš na křídlech nebo v útoku, umí to ale i na podhrotu, tedy celkem blízko střední záloze, klasické „osmičce“. Spíš jde ale o teoretickou variantu.

Kryštof Daněk (19 let)

Sigma Olomouc

soutěžní bilance v sezoně: 20 zápasů/3 góly Sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář to slyší a málem ho bere amok, což ostatně potvrzuje jeho reakce na dotaz Sportu. I Baník se ale zpočátku bránil prodeji Yiry Sora… Kryštofa Daňka sleduje Slavia dlouhodobě, jeden z nejtalentovanějších hráčů v české lize na svém postu.

Pavel Šulc (21 let) Viktoria Plzeň

soutěžní bilance v sezoně: 26 zápasů/3 góly Reprezentant do 21 let ztratil vinou žalostné produktivity ve Viktorii místo v základní sestavě, kde jsou před ním na forhontě Jan Sýkora a Aleš Čermák. Možná by vedení Slavie ani nenapadlo zabývat se variantou z kádru Viktorie Plzeň, jenže Západočeši sami hledají nevěstu svému mladému záložníkovi, aby doplnili deficitní rozpočet. Jde o oportunistickou alternativu, podle informací deníku Sport totiž majitel Viktorie Adolf Šádek aktivně nabídl Šulce Slavii za 1,2 milionu eur, tedy 30 milionů korun.