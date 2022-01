Stanciu do Číny: Stejné město, jiný klub. Bohatý nováček má velké ambice

Oznámení přestupu Nicolae Stancia se blíží a začínají být jasnější i podrobnosti o jeho čínském angažmá. Jeho novým působištěm sice má být v posledních letech proslulé město Wu-Chan, ale ne místní tradiční FC, ale tým, který oslaví teprve šest let existence a v posledním ročníku hrál druhou ligu.

Ne FC Wu-Chan, ale Wu-chan Three Towns. Novým působištěm Nicolae Stancia má být tým, který bude hrát mezi elitou říše středu vůbec poprvé.

„Podle mých informací se Nicolae Stanciu nepřipojuje k FC Wu-Chan, ale Wu-Chan Three Towns, který čerstvě postoupil do Superligy, ale bude mít největší rozpočet a má cíl ji hned v první sezoně vyhrát,“ píše rumunský novinář Emanuel Rosu.

Podle žurnalisty má být stále ještě záložník Slavie ve svém novém týmu klíčovým hráčem. Dosavadními oporami jsou Brazilec Ademilson, který dělal velkou kariéru v Japonsku, nebo nigerijský útočník Moses Ogbu, který v minulosti hrál ligu ve Švédsku a štěstí zkoušel v Anglii.

Poslední ročník Jia League – druhé nejvyšší čínské soutěže – Wu-chan Three Towns ovládl se 79 body z 34 zápasů. Postup měl tým, který založil tým mužů až v roce 2016, jistý už několik kol dopředu.

„Na přestupu do Číny pracuje agent Sascha Empacher, který je odpovědný za přesuny do Anderlechtu Brusel, Sparty i Slavie,“ píše Rosu. Oficiální oznámení přestupu by mohlo přijít už během soboty.