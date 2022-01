Trpišovský: Stanciu byl nejlepší hráč ligy. Možná přijde jeden útočník

Slavia zvládla generálku výtečně. Baník sejmula 4:2. A poprvé se představila bez Nica Stancia, který si vyjednává angažmá v daleké Číně. „Kluby jednají. Zřejmě to dopadne. Nico byl náš nejlepší nahrávač. Oslabení je jednoznačné. Ztrácíme nejlepšího hráče ligy. Na nás je, abychom ho nahradili,“ vyrovnaně praví trenér Jindřich Trpišovský. Zároveň přiznává, že do mužstva možná přijde ještě jeden útočník. Mimochodem, Michael Krmenčík začne jaro coby hráč zahajovací sestavy.

Generálku jste zvládli, vyhráli jste 4:2. Uspokojil vás výkon?

„Ano, neměli jsme žádné přípravné zápasy, jen modelové, utkání s Baníkem mělo úplně jiný charakter. Hodně nám to ukázalo. Vstoupili jsme do toho dobře, byli jsme produktivní. Ve druhé půli se Baník zlepšil, hlavně pohybově, dostali jsme zbytečné dva góly ze standardek. Naopak naše možnosti jsme neproměnili. Výsledkově i herně se nám to tolik nepovedlo.“

Jak se vám líbil Srdjan Plavšič? Za poločas stihl dát gól a dva připravit.

„Velká aktivita, kvalita ve finále. Všechny centry byly adresné, levá strana hrála výborně. Preventivně šel o poločase dolů kvůli drobnému problému s achilovkou. Snad si formu přenese do prvního kola.“

Jednu branku vstřelil i Michael Krmenčík. Je pro jaro útočnou jedničkou?

„Momentálně ano. Od příchodu k nám vypadá nejlépe. Na kempu udělal spoustu práce, což bylo dnes vidět na aktivitě a pohybu. Sezonu odstartuje. Pak si to vyhodnotíme, sled zápasů bude rychlý.“

Zápas nedohráli ze zdravotních důvodů Kačaraba s Prebslem. Jak to s nimi vypadá?

„Taras bude v pohodě, měl dvě srážky s protihráči, radši jsme jej stáhli. U Filipa je podezření na distorzi v kotníku. To mě mrzí, vypadal dobře, navíc má nakročeno k zajímavému hostování v lize. Jede na vyšetření. Uvidíme.“

Jaký jste stav dalších rekonvalescentů?

„Provod byl týden v Německu na klinice, absolvoval výstupní kontrolu, je absolutně zdravý a připravený, za čtrnáct dní bude v plném tréninku a v půlce března plánujeme jeho nasazení do zápasů. Kúdela trénuje ve skupině, za dva týdny by měl i on jít do tréninku s týmem. Hovorka je také zdravý, dělá všechno a čekáme jen na svolení, aby se připojil k týmu. A Bořil? Je po operaci v Německu na klinice, kde má špičkový servis. Zákrok dopadl nadmíru dobře. Předpoklad je, že za čtyři měsíce by mohl začít s běháním a zhruba za šest až sedm měsíců by se mohl připojit k týmu. U Honzy prognózy nebyly vůbec dobré, operace mu dala velkou naději. Momentálně má příslib, že se k fotbalu vrátí.“

Na spadnutí je odchod Nicolae Stancia. Nakolik vám bude chybět?

„Řeší to sportovní úsek. Kluby jednají. Zřejmě to dopadne. Opustil nás Kuchta, nejlepší střelec týmu, Nico byl zase nejlepší nahrávač. Oslabení je jednoznačné. Ztrácíme nejlepšího hráče ligy. Na nás je, abychom ho nahradili.“

Může být náhradou Mads Madsen?

„Jestli bude alternací za Nica, to nevím. Nico měl specifickou typologii, takovou v mužstvu nemáme. Budeme hrát trochu jinak s desítkou. Varianty jsou Lingr, Ševčík může hrát nahoře, v tréninku zkoušíme Samka i Madse. Budeme hledat nejvhodnější řešení pro tým. Hledáme hráče, kdo z Nicova postu udělá deset bodů za půl sezony.“

Jaká je budoucnost Denise Alijagiče?

„Registrujeme zájem ze čtyř ligových klubů. S agentem to probírají. Chtěli bychom upřednostnit, aby hrál v lize a měl minutáž. U nás by ji tolik nedostal. Navíc je ve hře příchod ještě jednoho útočníka. Stejně uvažujeme o Denisi Višinském, či Filipovi Prebslovi.“

Odejde Ladislav Takács do Baníku?

„Zkomplikoval to zdravotní stav. Musel na reoperaci s meniskem. Baník má o jeho služby zájem. S hráčem jsme domluvení. Uvidíme, jak se bude rekonvalescence vyvíjet, zda bude moci Baníku pomoct.“