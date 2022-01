Dloubák: Vrba není nedotknutelný ani s novou smlouvou. Co bude s Nitou?

Sparta vstupuje do jarní části sezony v daleko lepší pozici než v dřívějších letech. Stále je ve všech třech soutěžích a reálně se drží ve hře o titul. Takhle blízko prvnímu místu nebyla před začátkem jara posledních šest let. Trenér Pavel Vrba má přitom pro letošní sezoně jasný úkol, který si sám stanovil - dostat titul zpět na Letnou. A stejně přemýšlí i klub, který jakýkoliv nejistý vstup do jara v posledních letech řešil radikální změnou trenéra už po prvních kolech.