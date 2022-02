Pleštil do Norska: ani napotřetí ne! Mistr přitlačil, ale zasáhl covid

Měla to být formalita. Proklepnutí, podpis, hotovo a miliony do jablonecké pokladny. Jenže ani třetí pokus Bodö/Glimt koupit Dominika Pleštila nevyšel. Tentokrát byl norský šampion nejblíž. Ovšem 22letého křídelníka přibrzdila nákaza covid-19. „Zůstane v Jablonci a uvidíme, co bude dál,“ reagoval manažer Martin Hrdlička, jenž hráče doprovázel na španělském kempu účastníka Konferenční ligy, který za pár dní vyzve Celtic.

Tři přestupová okna, tři pokusy Bodö/Glimt zlákat Dominika Pleštila za polární kruh. A tři nevydařená licitování. Ač dvojnásobný norský šampion tentokrát přitlačil a poprvé uspokojil požadavky Miroslava Pelty, transfer opět nevyšel.

Dominik Pleštil v aktuální sezoně Minuty 1550 Góly 1 Asistence 3 xG 2,25 xA 2,85 Driblinky 57 (úspěšnost 67 %)

Operace, která měla podle informací Sportu přinést přibližně 15 milionů korun do jablonecké pokladny, tentokrát selhala těsně před finálním štemplem.

„Kluby už byly dohodnuté na podmínkách mezi sebou i s hráčem. Jenže na soustředění ve Španělsku neprošel Pleštil zdravotní prohlídkou,“ informovala norská média před pár dny.

S tím však hráčův manažer Martin Hrdlička razantně nesouhlasí. „Není pravda, že by Dominik v Bodö/Glimt neprošel zdravotní prohlídkou. Jen to vypadá, že po prodělaném covidu není dostatečně fit a bude potřebovat ještě pár dní na to, aby se dostal zpátky do kondice, která mu umožní plně trénovat a hrát soutěžní zápasy.“

Na rychlonohém křídelníkovi se evidentně podepsaly zdravotní trable, které jej provází již od listopadu. Před koncem roku prodělal zápal plic, kvůli kterému musel v domácím utkání Konferenční ligy s Alkmaarem (1:1) střídat už ve 18. minutě. Ovšem tehdy jej dýchací potíže zasáhly bez nákazy obávaným koronavirem.

V lednu nastoupil do přípravy s Jabloncem a těsně před dohodou s Bodö/Glimt vyšel mezi pozitivními na covid-19. „Je to nešťastné. Skoro rok na něho Norové čekali, opravdu jej chtěli, ale momentálně není možné přestup provést. Potřebují posílit okamžitě. Dominik zůstává v Jablonci a uvidí se, co bude dál,“ konstatuje Hrdlička.

Pleštila nyní čeká nabírání ztracené kondice, zdravotní prohlídka, která vyvrátí následky virového onemocnění a až posléze se uvidí, kdy bude schopný vrátit se do pracovního procesu.

Pro Severočechy se však jedná o rozporuplnou informaci - hráč sice na jaře pomůže klubu se záchranou ve FORTUNA:LIZE - ovšem Jablonec natvrdo počítal s milionovým odstupným, které v současné době zásadně potřebuje. „Uvidíme, co příští měsíce nabídnou. Přestupový termín v Norsku končí až někdy v dubnu…“ přemítá Hrdlička.

Pravděpodobnější však je, že se Pleštilova budoucnost otevře až po sezoně. Ve hře měl být i klub z Belgie a Dánska. Vyloučen není ani čtvrtý pokus severského objevu.