INSIDER: Nátlaková hra odkrývá „slabinu“ Sparty, říká Kotal. Co Baník?

Sparťanský kouč Pavel Vrba před druhou částí FORTUNA:LIGY vyhlásil, že i nadále bude sázet na ofenzivní fotbal, i když bude chtít vylepšit obrannou hru. Už má k dispozici všechny uzdravené stopery, ovšem automatická záruka, že najednou gólů ubude, to není. „Záleží na tom, jaký způsob hry Sparta zvolí. Při té nátlakové může odkrýt prostor na protiútoky. To je její – v uvozovkách –slabina,“ říká Kotal a vysvětluje, jak je to možné.

Zajímavě pak rozebírá otázku letenských talentů, o nichž se v poslední době hodně hovoří. „Je pro ně škoda, že jsou ve Spartě,“ tvrdí. Myslí tím ovšem nižší vytíženost v lize a složitější cestu do A týmu. Proto nabízí svůj pohled na to, co by jejich růstu prospělo.

Trenér, jenž vedl i Hradec Králové, brněnskou Zbrojovku nebo Jablonec, se dívá i do druhé poloviny republiky a v případě Baníku se také zabývá otázkou, zda tradiční slezské fotbalové značce pomohou (staro)nové tváře: David Lischka, Šimon Falta či Ubong Ekpai.

LIGOVÝ INSIDER Václava Kotala

Může Tomáš Chorý adekvátně zaskočit za Jeana-Davida Beauguela?

Ovlivní Plzeňské nějak hledání nového majitele?

Pomůže Tomáš Čvančara Adamu Hložkovi?

Dokázal nejproduktivnější ligový hráč svou flexibilitu?

Zvládne jaro těžce zkoušený Jablonec?

Jak může vypadat boj o záchranu?

V prvním speciálním díle pořadu LIGOVÝ INSIDER se můžete podívat na to, jak Václav Kotal hodnotí odchody Jana Kuchty či Nicolaea Stancia, to, zda Michael Krmenčík uspěje jako jednička ve slávistickém útoku či zapracování Srdjana Plavšiče coby levého obránce.