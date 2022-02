Šéf Sigmy o zkratu proti Slavii: Buranské. Na Daňka nabídku nemáme

Jak jste si zhodnotili podzim a jaký cíl jste si dali do jara? Ať už výsledkový, když jste stále i v MOL Cupu, či výkonnostní?

„S podzimem nejsme spokojení. Co se týče předvedené hry, měli jsme dobré i špatné zápasy, ale bodů máme málo. To je jednoznačné. Vyhodnotili jsme si to, našli si příčiny ztrát v závěru a snad i klíč ke zlepšení. V lize hrajeme o všechny tři skupiny, blízko máme do první, ale i do poslední. Pokud se k nám přikloní štěstí, budeme chtít zabojovat o šesté místo, na druhou stranu musíme být strašně opatrní. Nejsme alibisté, ale nemůžeme hrát o záchranu. A v poháru chceme jít co nejdál.“

Spoustě hráčům končí v červnu smlouvy, takže hrají o budoucnost, nebo už jste některým řekl, že nemáte zájem?

„Nikomu jsem neřekl, že má před sebou poslední půlrok. U těch starších hráčů není ani tak měřítkem výkonnost, všichni jsou to ligoví hráči. Víme to. Ale Beneš, Hubník nebo Vepřek jsou každou chvíli zranění, u nich je to jen o zdraví. To rozhodne o prodloužení nebo konci. Někteří však pokračovat nechtějí, protože jsou tady dlouho. A González má jiné představy. Máme platové mantinely, i proto jsme nemohli přivést další hráče, byť já bych třeba chtěl. Věříme, že posilami budou i kluci, kteří se uzdraví, ale zatím to jde bohužel pomalu. Vzali jsme aspoň Navrátila, protože trenéři chtěli zkušeného křídelníka, navíc jsme věděli, že Hála nebude na začátku k dispozici.“

Navrátil se ve Slovácku nedohodl na podmínkách. Je na tom Sigma ekonomicky tak dobře, když dokázala přebít nabídku čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY?

„Jako že bychom mu dali lepší podmínky?“ (úsměv)

Ano, tak jsem to myslel. Nebo to bylo o tom, že se chtěl hlavně vrátit domů?

„Nejpodstatnější bylo, že chtěl do Sigmy. Mohl zůstat ve Slovácku, které mu asi nabízelo o půl roku kratší kontrakt než my. Nebylo to vyloženě o podmínkách. Každý má samozřejmě představu o svém standardu. Nedali jsme mu horší nabídku, ale ani přemrštěnou. Je to hráč s více než třemi sty ligovými starty, zná prostředí. Celou kariéru bojuje s čísly, ale najít dnes hráče s čísly, tak nebude v Olomouci.“

Odmítli jste nabídku Baníku za Václava Jemelku. Proč?

„Na Vaška jsme dostali konkrétní nabídku, za kterou jsme poděkovali a odmítli.“

Takže klub je na tom ekonomicky dobře.

„Jsme na tom stejně jako každou sezonu. Když něco chybí, během ročníku s tím nějak bojujeme a vstupujeme, abychom měli vše vykompenzované. Jsem tu devátý rok a nepamatuju, že by hráči čekali čtrnáct dní na výplatu. Klub nemá ani korunu dluhů, což je výborné. U Jemelky rozhodla sportovní stránka. Měl sice na podzim taky zdravotní problémy, ale jinak drží víc než starší kluci. Nemůžeme si dovolit nemít zase na zápas ani jednoho připraveného stopera, což se nám stalo na podzim. Navíc ta nabídka sice nebyla špatná, ale ani taková, že bychom se z ní měli zbláznit. Třeba to bude dál jednatelné po dobrém jaru, smlouvu má až do roku 2024.“

Stopery však hledáte, že?

„Jo, klidně dva. Koukáme se na hodně hráčů, ale teď se nám pauza zdála tak strašně krátká, že přivést hráče z ciziny jsme si vyhodnotili jako špatný tah. A hráče z české ligy jsme nechtěli, protože kádr máme docela široký. Víme, že bychom potřebovali středního záložníka typu Hořavy, Pospíšila, Matějovského... Tvořivý hráč nám chybí. Bavíme se i o kraji zálohy, stoperech. Tři posty na léto musíme hledat.“

Bez špílmachra jste změnili způsob hry...

„Kluci jsou pracovití, ale kvalita na míči, abychom byli hodně dominantní, tam není. Vidíme rezervy. Se soupeři z vršku tabulky hrajeme úplně jinak, než když k nám někdo přijede a chytře cukne. To se pak do něj neumíme individuálně dostat.“

K tomu vyhledávání hráčů patří fenomén dnešní doby – datový scouting. Možná mi to vyvraťte, ale přijde mi, že tato platforma si na Andrově stadionu zavřela dveře příchodem útočníka Dominika Radiče. Vůbec se neprosadil a od té doby jste služby analytických firem nevyužili. Je to tak?

„Řekl jste to. Do datové analytiky jsme šli jednou a vůbec se to nevyplatilo. Když něco zkusíte a na první pokus se to nepovede, začnete k tomu mít určitý odstup. Navíc to není jen o zanalyzování a doporučení, měsíčně to stojí velké peníze. Řešíme každou korunu, a když jsme si pak spočítali, že by to každý měsíc stálo jako jeden nejlépe placený hráč v Sigmě, trochu se to zbrzdilo. Radiče jsme měli nasledovaného, cítili jsme, že je to padesát na padesát. Nechali jsme se přemluvit, ale nepovedlo se to, protože rozhoduje strašně důležitý faktor. A tím je přechod do české soutěže. V rámci slovinské ligy měl velmi dobrá čísla, ale adaptaci vám žádný analytik nezaručí. Neříkám, že se k tomu nevrátíme, někdy bychom rozbor potřebovali, protože trenéři sledují spoustu hráčů. Je to trend, Sigma to třeba ještě v budoucnu využije, ale máme k tomu teď blok. Čímž to nehaním. Naopak.“

Platí, že k dnešnímu dni na Kryštofa Daňka ze Slavie ani jiných klubů stále nedorazila nabídka?

„Žádná oficiální není.“

Rozhodli jste se kromě Radka Látala na hostování nikoho nepustit. Bylo hodně složité zvážit, zda některým klukům neumožnit rozvoj jinde, nebo upřednostnit boj o postup v třetiligovém béčku? Mohou ztratit půlrok, pokud se to nepovede.

„Chtěli bychom druhou ligu uhrát, proto jsme oba kádry nechali širší. I v návaznosti na covid, protože každý týden někdo vypadne na pět dní kvůli karanténě. Látala jsme pustili, protože máme mladého Slavíčka, na kterého se vyptávají dva druholigové kluby. Plus máme Chvátala, Zifčáka, Zahradníčka... Karviná ho brala jako hráče do základní sestavy, vyhodnotili jsme si to jako nejlepší variantu pro všechny strany. Radek bude mít praxi a Slavíčka si nezablokujeme. Věříme mu, zlepšuje se.“

Spoustě starším hráčům končí v létě smlouva, nakolik v jejich budoucnosti bude hrát roli postup, či nepostup béčka do druhé ligy? Myslím to tak, že by s některými vznikla třeba dohoda, že by ve vyšší soutěži byli vedle mladých jako mentoři, ale kdyby se zůstalo v MSFL, tak by se prodloužení jejich už tak vysokých kontraktů nevyplatilo.

„Přesně takhle to je. Pokud se postup povede, bude to náročné. Mezi soutěžemi je rozdíl, na stoperském postu nejsme v béčku ani v dorostu v komfortní situaci, takže mám takovou myšlenku, že by někdo z těch zkušených obránců mohl vypomáhat mladým. Určitě to může hrát roli.“

Český fotbal prochází po konci Romana Berbra očistou, věříte v ní jako zkušený funkcionář?

„Tyhle otázky nemám rád, ani na ně nebudu odpovídat. Jsem už dost zkušený, pár let fotbal dělám. A když někde vidím, jak někdo něco vykládá... Znám zákulisí, je lepší se nevyjadřovat. Protože někteří se vyjadřují a neměli by. Já se do toho nebudu pouštět.“

V prosinci jste dostal pokutu od disciplinárky LFA za vniknutí na hřiště. Dosud jste se k tomu nechtěl vyjádřit, tak využiji toho, že jste dorazil na oficiální tiskovou konferenci...

(skáče do řeči) „Pokutu jsem přijal. Komise se v době covidové nescházela, tak jsme se spojili přes počítač. Vyslechli si mě, nebyly otázky a udělal se nějaký závěr. Já měl samozřejmě polehčující okolnosti, protože jsem jeden z nejhodnějších. Do té doby jsem tam totiž nikdy nebyl předvolán.“

Olomouc - Slavia: Sportovní ředitel Sigmy Minář vstoupil na hrací plochu

Ale rozčílený jste byl tehdy pořádně...

„Celý kontext mého chování se vztahoval na dvojutkání se Slavií. My jsme jim v něčem vyšli vstříc a pak jsme byli dvakrát poškozeni a ještě nás tam před stadionem zbili. Všechno se ve mně nahromadilo, nebylo to jen o gólu rukou. Prostě všechno hrálo proti nám. Nemůžete hrát v neděli, ale v sobotu, pak jim rozhodčí nevyloučí hráče a ovlivní utkání, pak ten gól negól... Nakupilo se to.“

S přeložením zápasu jste souhlasit nemuseli.

„Lidi uvnitř klubu mi to vyčítali. Oni neměli formu, my jsme dali gól ze všeho, do čeho jsme kopli, takže ani trenéři s tím nesouhlasili. Ve finále jsem to cítil tak, že jsem to celé jedním odložením pokazil. A když pak vidím v 94. minutě jasný faul a nenechají nás ani nakopnout balon od půlky, aby se něco nestalo, už to ve mně bouchlo. Dostal jsem pokutu, klub taky. Zaplatil jsem a to je celé. Dokonce platíme pokuty i za trenéry.“ (úsměv)

Velkým tématem bylo, že stáváte v tunelu.

„V tunelu doma můžu stát, ale nemůžu do zóny mezi. A druhý problém byl, že jsem udělal krok do hřiště. Správně jste psali, že to bylo buranské. Bylo, vím to. Nesmím se tak chovat, ale neručím za sebe. Čím jsem starší, tím jsem nervóznější.“

Když už jste zmínil Slavii – je nějaká šance získat brankáře Jana Stejskala natrvalo?

„V téhle fázi to tak není. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Netroufnu si říct, jak přemýšlí Slavia, ale pokud tam bude Mandy (Aleš Mandous) a Kolář, asi se tam bude někdo další těžko prosazovat. Mohli si Honzu v zimě stáhnout díky klauzuli, pokud by Kolář odešel, ale nestalo se. Třeba budeme jednat v létě. Stejskal začne ligu, protože Macík ještě není připravený. I proto jsme stáhli Trefila. Je z toho sice nešťastný, protože byl ve slovenském Rohožníku spokojený, ale nedá se nic dělat.“