Vrba netajil zklamání a zaútočil: Udrželi jsme nulu, jste spokojený, ne?

Do závěrečného hvizdu chybělo zhruba pět minut. A Pavel Vrba už to nevydržel. Otočil se od hřiště a vší silou mrsknul směrem k hostující střídačce ručník. Vrchol frustrace. Zkušenému kouči se ale těžko divit. Sparta věděla, co se dělo pár hodin před startem jejich utkání na Slavii. Věděla, o co hraje. Ani možnost dorazit se na první místo tabulky jí ovšem nenamotivovala k odpovídajícímu představení. Naopak. Letenští na Střeleckém ostrově propadli snad ve všech směrech. Za plichtu 0:0 vlastně mohla být nakonec i ráda. „Výsledek je pro nás špatný, jsme zklamaní,“ uznal Vrba a po jednom z dotazů redakce iSport.cz si neodpustil ani rýpnutí.

Jaké byly hlavní příčiny toho, že jste v Českých Budějovicích ztratili dva body?

„S dovolením budu hodnotit zápas tak, jak jsem ho viděl. Jeli jsme sem s tím, že chceme být aktivnější v útočné fázi. Kromě jedné akce jsme si ale moc dalších možností nevytvořili, to mě mrzí. Je to špatně. Přiznejme si ale, že Budějovice hrály důsledně, nedávaly nám prostor. Možná ke konci tam byly prostory k brejkům. Asi dvakrát jsme šli do přečíslení, ale nedohráli to.“

Čím si vysvětlujete tak slabý výkon ve finální fázi?

„Byli jsme takoví, jací jsme byli. Soupeř nás víceméně donutil k takové hře, protože nás tlačil do prostorů, kde jsme se nemohli tolik prosadit. Někdy jsme to mohli zjednodušit a hledat hráče ve vyšším postavení, ale domácí byli zodpovědní. Dynamo navíc taky mělo nějaké situace, které nás ohrozily. Myslím, že to byl klasický první zápas na jaře, kdy se dbalo víc na defenzivu.“

Vy jste ale promarnili možnost, jak se v tabulce dorazit na Slavii.

„O výsledku Slavie jsme věděli. Mrzí nás to. Jsme zklamaní, že jsme nezískali víc bodů. Ale uvidíme, sám jsem zvědavý, kolik mančaftů tady v Budějovicích body uhraje. Výsledek je pro nás každopádně špatný, chtěli jsme vyhrát. Domácí mají mužstvo se zajímavou ofenzivní linií. Možná tenhle výsledek budeme za měsíc nebo dva hodnotit jinak. Teď ale převládá zklamání.“

Nedokázali jste si pomoct ani celou řadou standardních situací. Proč?

„Zahrávali jsme je špatně. Trefovali jsme první hráče a nedokázali dostat míče do šestnáctky tak, aby to pro nás bylo výhodné. Snad jenom jednou se nám to povedlo. To je málo.“

Jaký je stav obránce Dávida Hancka?

„Má zdravotní problémy, proto chyběl v nominaci.“

Máte před sebou vysoce náročný program. Jak moc vás výkon proti Dynamu vyděsil?

„Vyděsil… Vy píšete, že jsme dlouho neudrželi nulu. Tak teď můžete být spokojený.“

Nulu jste udrželi i v posledním podzimním utkání s Hradcem Králové, ale o mě tu vůbec nejde. Zajímá mě, zda ve vás první jarní duel nevzbudil trochu obavy směrem k dalšímu průběhu sezony?

„Jsem spokojený, že jsme uhráli nulu.“

