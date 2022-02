Mihálik litoval tutovky: Remíza je ztráta, Spartu jsme překvapili

Nastavil pravačku a… Nic! Úplně volný Ondřej Mihálik z voleje poslal míč těsně vedle branky. Fanoušci budějovického Dynama zklamaně vydechli, bitva na jihu i kvůli tomuhle momentu skončila bez gólů. „Stoprocentní tutovka, měl jsem to na noze. Jde to za mnou,“ nevymlouval se budějovický útočník.

Čím to, že vaše superšance ze začátku druhé půle neskončila gólem?

„Netrefil jsem balon, jak jsem chtěl. Spíš jsem rozmýšlel, kam ho chci usměrnit, místo toho, abych ho vůbec trefil. Nakonec jsem to dával špičkou na přední tyč a šlo to o dva metry vedle. Přitom stačilo trefit bránu, pak by si to gólman možná srazil do branky sám. Velká škoda.“

Je pro vás bod z remízové partie se Spartou zisk, nebo ztráta?

„Jednoznačně ztráta. Myslím, že jsme Spartu překvapili.“

Čím?

„Naším výkonem. První poločas byl ještě celkem vyrovnaný, ale ve druhém to od nás bylo ještě vylepšené a sparťany jsme nepustili takřka do ničeho. Před zápasem bychom bod brali, teď jsme zklamaní. Včetně mě, mohl jsem týmu pomoct ještě víc.“

Který sparťan vás nejvíc dusil?

„Víte, že ani nevím? Nejvíc soubojů jsem měl se stoperem Čelůstkou – a překvapilo mě, že jsem jich docela dost vyhrál. Souboje s ním jsem nakonec vyhledával, dalo se na něj vyzrát třeba běžecky.“

České Budějovice - Sparta: Mihálik v tutovce! Od Skovajsy obdržel skvělý centr

Na hrotu útoku jste nahradil Fortuna Basseye, jenž po devíti podzimních ligových gólech v zimě odešel do Ferencvárose. Sedělo vám to nahoře?

„Odmala jsem hroťák, není to pro mě žádná nová pozice. Skvěle se mi spolupracovalo se Škoďákem (Michalem Škodou), který kmital na podhrotu. Oba můžeme být pro soupeře hodně nepříjemní, rychlostně jsme dobře vybavení. Škoďák udrží spoustu míčů a oběma se nám daří v soubojích s obránci. Snad to takhle bude dál.“

S trochou nadsázky, nečekáte prémii z Plzně, odkud v Budějovicích hostujete? Nepustil jste s Dynamem sparťany na první místo, na které může po dnešku poskočit vaše Viktoria.

„I tady v Budějovicích dělám všechno pro to, aby Plzeň vyhrála titul. Jsem rád, že Slavia ztratila s Karvinou, a jsem přesvědčený, že Plzeň nezakopne proti Hradci a bude první.“

A vy? Je plichta se Spartou na úvod jara pro Budějovice nadějná?

„Jasně, remíza se Spartou se počítá, můžeme se od ní odrazit. Důležité je, abychom tenhle bod potvrdili už příště venku s Hradcem. Všichni víme, že se nám na podzim venku nedařilo tolik jako doma, což chceme zlomit. Nechci říkat, že útočíme na poháry, ale rozhodně se chceme pohybovat kolem šestky.“

