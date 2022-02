Sparta se nechala zaskočit. Špatný, strašně málo, hlesl naštvaný Krejčí

Chtěli jste tři body, máte je. Hádám správně, že převládá zklamání?

„Byl to náročný zápas, těžko se mi hledají slova. Složitě jsme se dostávali do té hry, kterou jsme si přáli. Vůbec jsme neměli trvalejší tlak, jen pár situací, kdy jsme kombinovali kolem vápna. Ale to bylo strašně málo na to, o co chceme hrát. Budějovice nás docela překvapily postavením v útočné fázi v prvním poločase, takže nám trvalo, než jsme to navnímali. Musíme hru diktovat víc, mít víc šancí, víc všeho. Je to málo.“

S jakým herním plánem jste šli do utkání?

„Chtěli jsme mít presing víc nebezpečný, získávat balony na jejich polovině a po rychlých akcích zakončovat. To tam ale vůbec nebylo, jak říkám, špatně se mi to hodnotí. Na to, že to byl první zápas, toho mám v nohách dost. Hodně jsme toho naběhali… Ale to je jedno, bylo to z naší strany prostě špatný.“

Snažili jste se v poločase něco změnit?

„Říkali jsme si v kabině, jak to postavení posunout, věřili jsme, že jim tak dojdou trochu síly a otevře se nám víc hřiště. To tam bylo jen pár minut, jinak jim síly nedocházely.“

Na jihu Čech jste nevyhráli v lize ani na třetí pokus. Dá se říct, že vám herní styl Dynama nesedí?

„Bohužel, snažím se si to nepřipouštět, ale zjevně to tak je.“ Co s vámi takový výkon udělá před nadcházející sekvencí těžkých utkání? „Musíme si rychle uvědomit, že nejdůležitější zápasy musí z naší strany vypadat jinak. Musíme k nim jinak přistoupit. Ale to bych se opakoval. Musíme hrát chytřeji, hrát víc na výsledek, který potřebujeme. Pak můžeme zápasy zvládat.“

České Budějovice - Sparta: Wiesner nedoklepl na zadní tyči do prázdné brány!

České Budějovice - Sparta: Mršič našel ve vápně úplně volného Škodu, který netrefil bránu

České Budějovice - Sparta: Hložek si zasekl a pálil těsně vedle do boční sítě!