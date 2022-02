Horejš o remíze se Spartou: Jeden z nejlepších výkonů, co jsme zpět v lize

Červenec 2019: Dynamo vs. Sparta 2:2. Březen 2021: Dynamo vs. Sparta 0:0. Únor 2022: Dynamo vs. Sparta 0:0. Když České Budějovice doma v lize narazí na sparťany, můžete si být skoro jistí, že neprohrají. Černobílá parta v sobotu večer protáhla příjemnou sérii: od posledního návratu do FORTUNA:LIGY na Střeleckém ostrově s letenským týmem pokaždé bodovala. „Tohle byl jeden z nejlepších výkonů za dobu, co jsme zpátky v lize,“ pochválil svoje chlapce budějovický trenér David Horejš po bezgólové plichtě. „Chyběly tomu jen dvě věci.“