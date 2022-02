Svědík má na jakýkoli český top klub i reprezentaci, říká expert Lička

Je to fotbalový fachman, který už druhou sezonu drží Slovácko na vrchu ligové tabulky a prohání soupeře s úplně jinými možnostmi. Není divu, že trenér Martin Svědík se hrne do společnosti špičkových českých koučů, jimž vévodí Jindřich Trpišovský a Pavel Vrba. Má už na to, aby zvládl nejvyšší výzvy, kterým nyní čelí oni? „Je stoprocentně připravený vést jakékoli mužstvo, včetně národního týmu,“ říká ve speciálním videu prezident Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička.