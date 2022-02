Kauza Kúdela se blíží ke konci, věří Tvrdík. Řehák si u něho zle zavařil

Nepříjemná aféra táhnoucí se už skoro rok by se mohla uzavřít. Doufá v to slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který ji chce mít za každou cenu za sebou. Řeč je o obvinění stopera Ondřeje Kúdely z rasismu: toho se měl údajně dopustit na stadionu Glasgow Rangers loni v březnu a řeší se po dvou liniích. Tvrdík ve streamu uveřejněném na slávistickém youtubovém kanálu uvedl, že skotské úřady Kúdelu nebudou dále popotahovat. Pokud vše opravdu dobře dopadne, klubový šéf by rád, aby stáhl odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). „Šíleně nás to postihlo,“ netají. „Během čtrnácti dnů by to ale mohlo skončit,“ řekl Tvrdík. Vedle toho se vyjádřil i k „domácí“ kauze asistenta Pavla Řeháka, v níž měl rasismus původně také figurovat. „Udělal ze sebe nevěrohodného člověka,“ zlobí se.

Jedna věta – a jakou nadělala paseku... „Neměla nikdy padnout, ať v ní bylo cokoli. Byla velmi nešťastná,“ ví Tvrdík . Padla z rukou zakrytých úst Kúdely směrem k záložníkovi Rangers Glenu Kamarovi. Ten svého protihráče obvinil z rasismu. Disciplinární komise UEFA jeho verzi přijala a potrestala českého stopera zákazem startu v deseti zápasech, Kamara sám dostal distanc na tři utkání za fyzické napadení Kúdely v útrobách stadionu. Kauzu ovšem začala vyšetřovat i policie a obránce, jenž rasismus od začátku odmítá, začal být stíhán ve Skotsku.

Tvrdík nedávno apeloval na skotského státního zástupce, aby byl případ konečně uzavřen. A nyní je to prý již blízko. „Skotská prokuratura rozhodla, že není ve veřejném zájmu Kúdelu stíhat. Stejně jako Kamaru,“ uvedl šéf slávistického představenstva. V současnosti běží lhůta na odvolání, které může využít i Kúdela. „Požádali jsme ho, aby se svého práva odvolat se vzdal, ať už ten příběh končí,“ řekl Tvrdík. Kúdela mu vzápětí vyhověl a odeslal do Skotska dopis patřičného znění. „Strašně bych si přál, aby Rangers a Glen Kamara souhlasili s naším názorem,“ dodal Tvrdík.

Pokud by vše dopadlo uhlazením aféry na této úrovni, Tvrdík by přivítal, kdyby stoper stopnul i svůj spor u Mezinárodní sportovní arbitráže. Na tu se obrátil po verdiktu disciplinární komise UEFA. Původní lednové jednání bylo na žádost českých právníků přeloženo na duben, aby nemuselo probíhat online a Kamara mohl být podroben křížovému výslechu.

Na to už ale teoreticky nemusí dojít – pokud Kúdela ustoupí. „Když bude trestní stíhání ukončeno, sednu si s ním, aby arbitráž neřešil,“ prohlásil Tvrdík. „Trest byl vykonán, nic nám to nevrátí. Přiznám se, že nás zájem je zbavit se toho příběhu, ukončit ho, neplatit náklady. Musíme držet čtyři advokátní kanceláře,“ uvedl a vyčíslil dosavadní výdaje na právní zastupování na deset milionů korun. Do not slávistům nehraje pochopitelně ani reputační problém – bez ohledu na to, zda se Kúdela skutečně rasistického výroku dopustil, či ne. „Nemělo se to stát. Pro nás je to hrozná kauza. Šíleně nás to postihlo a už to nic nevrátí,“ shrnul Tvrdík.

Řehák mohl konflikt s Mosquerou ukončit omluvou

Jen na domácí půdě pak rozruch vzbudilo obvinění z rasismu, kterému po podzimním vypjatém zápase s Plzní čelil slávistický asistent Pavel Řehák. Dopustil se ho podle hráče Viktorie Jhona Mosquery. „Tenhle hloupý člověk mi řekl, že jsem opice. Doufám, že ho nepotkám na ulici, protože bych mu musel rozbít obličej,“ napsal kolumbijský záložník na sociálních sítích. Řehák, jenž je emocemi na lavičce znám, rasistické chování odmítl. Disciplinární komise ho za opakované pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování při utkání i po něm potrestala pokutou 40 tisíc korun a zákazem výkonu všech funkcí na dvě utkání.

Rasismus zmíněn nebyl, přesto dal Tvrdík najevo, že Řehák, jenž urážel i výrazy ve španělštině, udělal vážný přešlap a bude to mít dohru. „Je naše legenda, je milován fanoušky, to akceptuju. Pro klub znamená strašně moc. Na druhou stranu tu situaci nechápu. Prošli jsme si u Ondry Kúdely očistcem, co znamená pár nešťastně pronesených slov a boj o jejich interpretaci,“ připomněl předchozí kauzu. „A za tři čtvrtě roku to Pavel Řehák zopakuje. Šíleně se mi to nelíbí.“

Slávistický boss nejvíce řešil asistentovo chování v prostoru mezi šatnami, kde konflikt za přítomnosti představitelů klubu pokračoval. V té chvíli ještě mohl být spor zažehnán, a to zásluhou plzeňského bosse Adolfa Šádka. „Plzeň se zachovala relativně velkoryse, majitel a generální ředitel řekl, ať (Řehák) přijde, omluví se, a je to uzavřené,“ přiblížil Tvrdík, co se v Edenu dělo. „Pavel ale velmi arogantně, asi ve falešné hrdosti, zopakoval větu, která nebyla pravděpodobně rasistická, ale ani tak se mi nelíbila.“

Řehák přitom u disciplinární komise vypovídal jinak, než jak odpovídalo skutečnosti. „Řekl větu, kterou nebudu opakovat, protože jsem slušný člověk. Slyšelo ji asi deset lidí. Na disciplinární komisi ji změnil a já slyšel jinou. Mrzí mě to, v tomto kontextu to z něho dělá nevěrohodného člověka. Nejsem překvapen, jak ho komise potrestala,“ řekl Tvrdík a zmínil i další přitěžující okolnost. „Bavíme se o incidentu, který se stal po utkání. Vymlouvat se na zápasové emoce nemá smysl.“

Tvrdík prý upozornil realizační tým na to, že podobné agresivní chování není možné. „Už to řešit nechci. Nepřeju si to a nebudu to nikomu tolerovat. Chceme, aby se náš realizační tým choval jako ty v Premier League,“ řekl. „Podobné věci nepřipustíme, potrestáme každého, ať je to sebevětší legenda. Nechci žádné kauzy Kúdela a Řehák,“ uzavřel.

Pro posledně jmenovaného má mít aféra ještě dohru uvnitř Slavie.