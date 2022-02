(Sebe)kritický Smetana po ostudě: Netrefili jsme se, jde to i za mnou

Jak zápas hodnotíte?

„Samozřejmě se mi to hodnotí blbě. Nedařilo se nám, od začátku to nebylo ideální. Měli jsme plán, scénář, způsob hry, kterým jsme chtěli uspět a překonat Teplice, ale nebyli jsme to my. Vidím spoustu příčin, proč nám to nefungovalo. Obrovská škoda, že jsme zahodili vybojovanou výhru v Mladé Boleslavi. Začalo to už odzadu, byli jsme nedůrazní, prohrávali jsme strašně moc prohraných soubojů. Neměli jsme ani odražené míče, soupeř nás přehrával ve středu hřiště, kde byl mnohem pohyblivější.“

Nastoupili jste v nezvyklém výchozím schématu 3-4-1-2...

„Musím říct, že jsme se netrefili ani s rozestavením, ani s reakcemi. O poločase jsem o tom přemýšlel, zpětně si říkám, že se do toho asi mělo sáhnout, ale po bitvě už je to těžké... Chyběl chtíč, hlad i kvalita. Bylo to způsobené i rozestavením, do kterého jsme kluky hodili, ale měli jsme se s tím poprat víc. Je zarážející, že Teplice šly za vítězstvím víc. My dostaneme čtyři góly a ani na to nijak nereagujeme na hřišti, nepopereme se.“

Nedolehla na Martina Chlumeckého nervozita z toho, že nastupuje proti klubu, se kterým se nerozešel v nejlepším?

„Nebudeme se za nic schovávat: Chlum nehrál dobře, stejně jako spousta dalších kluků. Vybrali jsme si den blbec. Jde to i za mnou. Teplice hrály dobře, ale měli jsme být odvážnější a udělat změny. Špatně jsem reagoval, je to pro mě ponaučení.“

Uvažoval jste, že Chlumeckého stáhnete v poločasové pauze, když přes něj do té doby šly snad všechny šance hostů?

„Teď už je zbytečné o tom mluvit, jestli jsme ho měli nebo neměli střídat. Chlum před týdnem zvládl zápas v Boleslavi, byl součástí výhry, fyzicky je připraven. Lišák (David Lischka) se do tréninku zapojil až nedávno. Vsadili jsme na hráče ve stoprocentním stavu, už nemá smysl o tom víc mluvit. Martin dostal šanci, od toho tu je. Hráč jako on by neměl být nervózní. Má na to, aby takové zápasy zvládal a odehrál je lépe.“

Příště vám bude chybět vykartovaný Jaroslav Svozil...

„Máme čtyři stopery, bez něj tři. Musíme si poradit.“

Dva z nich, Davida Lischku a Jakuba Pokorného, jste měl na lavičce. Nechtělo to mít místo jednoho stopera alternativu do útoku třeba v podobě Daniela Smékala?

„Večer před zápasem nám vypadl Arťom (Koncevoj). Útočník na lavičce se nabízel, ale nechtěl jsem tam mít jen mladé kluky. Už tam byli Peťa Jaroň a Matěj Šín, u kterých bylo pravděpodobné, že půjdou do hry. A my jsme potřebovali mít k dispozici i starší a zkušenější kluky. Nechtěli jsme do toho už sahat.“

Variant na oživení ofenzivy jste oproti podzimu moc neměl, že?

„Máme tam nějaký covid, což postihne každý tým. Některé kluby ani nehrají, protože jsou v karanténě. Chyběli nám Lischka, Tetour, Juroška, což jsou zkušení hráči. Laštůvka se do toho teprve dostává. To je kvalita, která by chyběla každému týmu, ale je zbytečné se o tom bavit. Podívejte se, kolik hráčů chybí Spartě nebo Slavii.“

Mluvil jste o tom, že nefungující hra měla spoustu příčin. Mohl byste je víc rozvést?

„To úplně nechci říkat. Možná nám chyběla i Davidova (Lichkova) osobnost, sehranost. Navíc to rozestavení... Jarda Svozil se taky asi cítí vedle Davida a v jiném rozestavené lépe a jistěji, je komunikativnější. To jsou věci, které se na sebe nabalují, a pak jdou vidět. Detailně to však rozebírat nechci, musíme se poučit.“

Co dělal Gigli Ndefe ve druhém poločase na hrotu?

„V prvním poločase jsme blbě napadali, chtěli jsme na jejich trojku nalézt jinak. Nedařilo se nám to, měli jsme blbé postavení nebo reakci. Gigli to měl rozběhat, roli splnil, vypadalo to lépe. Už nám z toho pak nevyjížděli. Pak jsme ale potřebovali dostat výš Klímu a Boulu ke Kaločovi, abychom měli silnější střed. Proto jsme stáhli Ekpaie a Gigliho dali zpátky doprava.“

Váš asistent Jan Baránek mluvil v preview o tom, že se chcete přiblížit špici, protože celky shora tabulky se mezi sebou v neděli pomlátí. Mrzí to teď o to víc?

„Každá prohra mrzí. Fakt jsme se připravovali důsledně a poctivě, můžu vám to garantovat. Apelovali jsme na to, abychom nedopadli jako na Slavii nebo jako Slavia proti Karviné. Nikdo nic nepodcenil. Zbývá deset zápasů, v každém chceme uspět a bodovat, nechceme rozdávat body. Určitě ne doma proti Teplicím. Svědomití jsme byli, bohužel se nakupila spousta chyb a nekvality. Je třeba se z toho ponaučit a příště být ještě víc na špičkách.“

Jaký vývoj má příchod Ladislava Takácse ze Slavie?

„Je pořád zraněný, odvíjí se to od jeho zdravotního stavu. Teď to úplně téma není.“