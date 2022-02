Experti ke šlágru: Dobývání plzeňské defenzivy. Sparta musí jinak...

V prvním vzájemném souboji v této sezoně Plzeň doma porazila Spartu 3:2. Jak dopadne odveta? • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Fotbalová FORTUNA:LIGA se po zimní pauze rozbíhá na plné obrátky. A hned v úvodních jarních soubojích nebyla nouze o překvapivé výsledky. Slavia doma senzačně padla s Karvinou, Sparta pouze remizovala s Českými Budějovicemi. Z trojlístku na čele tabulky zvítězila jen Plzeň, která doma udolala Hradec Králové. V nedělním šlágru první Viktoria zavítá na trávník třetí Sparty. Deník Sport v rámci ankety oslovil čtyři experty a položil jim následující otázky: 1) Kdo vyhraje šlágr? 2) Co v zápase rozhodne?

Václav Kotal - bývalý trenér Sparty a expert Sportu Václav Kotal se netají tím, že fandí Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport Musí Sparta, jinak… „Vidím to ze dvou pohledů. Zaprvé, samozřejmě, fandím Spartě, to netajím. Ale hlavně, když vyhraje, bude souboj o titul ještě dramatičtější. Pokud by zvítězila Plzeň, odskočí Spartě na sedm bodů, čímž by ji vlastně odpálila, i když v tříbodovém systému stačí výpadek dva tři zápasy a všechno je jinak. Až do konce sezony půjde o každý bod.“ Střet efektivní ofenzivy a dobré obrany „Plzeň fakt dobře brání, nedostává góly. Sparta je, tedy s výjimkou zápasu v Českých Budějovicích, kde hrála především ve druhém poločase velmi špatně, efektivní. Uvidíme, jak si poradí tentokrát, když minule neexcelovali. Pohár se Slavií byl maličko jiný, v něm Sparta nastoupila s mladými. Takže by to měl být souboj její ofenzivy s plzeňskou defenzivou.“

Jan Rezek - bývalý hráč Sparty i Plzně Jan Rezek věří, že šlágr na Letné ovládne Plzeň • Foto Barbora Reichová (Sport) 1:0 pro Plzeň „Složitá otázka. Půjde o obrovsky důležitý a těžký zápas, hodně se na něj těším. Tím, že v Plzni trénují Michal Bílek a Pavel Horváth, tak asi převáží, že fandím Plzni. Ale Sparta odehrála v poháru skvělý zápas proti Slavii, je favoritem. Tipovat je těžké. Oba týmy mají vzrůstající tendenci své formy. Když mám tipnout výsledek, Plzeň 1:0 vyhraje.“ Dobývání plzeňské defenzivy „Asi to, kdo udělá méně chyb. Když Sparta hrála v týdnu proti Slavii, v podstatě neudělala žádnou chybu, naopak Slavia nabídla soupeři pět tutovek a Sparta dvě potrestala. Bude rozhodovat, kdo těch chyb udělá méně a kdo zaváhání soupeře využije. Na Slavii to ale byl jiný zápas. Sparta spíš vyčkávala na okénka a šance, ale proti Plzni to bude i o dobývání, kopnout dobře standardku.“

Zdeněk Ščasný - bývalý trenér Sparty Zdeněk Ščasný přeje Spartě, ale predikuje remízu • Foto Pavel Mazáč / Sport Přeju Spartě, ale bude remíza „Sparta se dostala do pohody v derby, kde podala výborný výkon, a ukázalo se, že Slavia ani stínem nepřipomíná tým, který tu byl před rokem. Sparta hraje doma, kde je strašně silná, ovšem Plzeň hraje pod Michalem Bílkem účelný fotbal. Jak jej znám, jeho defenziva je skvěle propracovaná. Sice neoslňují bůhvíjakou hrou, ale jsou efektivní. Navíc jdou do šlágru z prvního místa, kde je před startem ligy nikdo nečekal. Přál bych to Spartě, ale myslím, že utkání skončí remízou.“ Plzeň nesmí jen bránit „Může to být velmi podobné jako loni na jaře, kdy Plzeň na Letné urputně bránila a Michal Bílek byl poté pod obrovským tlakem, že se uchýlil pouze k bránění. On se pak obhajoval, že to nebyl záměr, ale Sparta je prostě zatlačila. Pokud se Viktorka rozhodne na Spartě pouze bránit a bude ve strašné defenzivě, tak zápas určitě nezvládne. Kdežto když bude vyrážet do nebezpečných protiútoků, může Spartě způsobit velké problémy.“