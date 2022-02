Žádná hitparáda, věděl Trpišovský po výhře. Juráskovi věřil, Tecl jako vůdce

Výhra rozumu?

„Chtěli jsme se poučit hlavně ze dvou zápasů, které jsme tu hráli předtím. Ten, co jsme před dvěma lety prohráli 0:2 a ten minulý, ve kterém jsme ztráceli. Nechtěli jsme se do takových situací dostat, věděli jsme, že by to ovlivnilo zápas a těžko by se to otáčelo. Snažili jsme se vybrat odolné hráče, přizpůsobit se tomu, co se může dít. Zápasy tady jsou hodně složité, kluci to zvládli, byli zodpovědní v soubojích, neutíkali z toho.“

Právě kvůli vaší situaci, dvou prohrách na začátku jara a z obav, jak by tým reagoval na případný nepříznivý stav, jste sáhli k defenzivnějšímu pojetí?

„Slovácko je top tým, ať už výsledkově, nebo způsobem hry, trenérem, hráči... Patří do špičky. Zápasy tady nejsou jednoduché pro nikoho, ani pro nás. Náš způsob hry by byl velmi podobný, i kdybychom ty dva předchozí zápasy vyhráli.“

Proč jste do útoku sáhl po Stanislavu Teclovi?

„Potřebovali jsme tam hráče, který za to vezme, a za kterým půjde tým. Tíha odpovědnosti některým hráčům předtím ubližovala, Standa je ale vůdčí typ, kapitán týmu. Věřili jsme, že mužstvo za ním půjde, že ho bude organizovat, i proto jsme ho na konci nestřídali, i když se to nabízelo. Standa je hráč, kterého kluci na hřišti poslechnou, jeho mentalita, nastavení, obětování se pro výsledek je pro všechny nakažlivé. Navíc předvedl slušný výkon, splnil, co jsme od něj chtěli mentálně i fotbalově.“

Hned po pár dnech tréninku jste nasadil na beka Davida Juráska. Musel jste?

„Byla to z nouze ctnost, alternativ už moc nebylo. Ale Davidovi to pomohlo. A věřili jsme mu. Je to levonohý hráč, potřebovali jsme jeho zarputilost v soubojích a fotbalovou kvalitu. A čím dřív se zapojí, tím líp. Jediné, co jsme mu přizpůsobovali, bylo složení stoperů, proto jsme tam zatahovali Tomáše Holeše, abychom neměli dva debutující hráče vedle sebe. Ale Davidovi zdravé sebevědomí nechybí, je tu tři dny, ale působí, jako by u nás byl už tři měsíce.“

Nabízel by se teoretiky i Lukáš Masopust. Co je s ním?

„Měl problém se stehenním svalem, prošel rezonancí, ta ale byla čistá, předpoklad je, že se v pondělí nebo úterý zapojí do plného tréninku. Nešlo ani o žádné svalové zranění, spíš cítil diskomfort.“