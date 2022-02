SESTŘIH: Zlín - Liberec 2:0. Navrátilec Vukadinovič režíroval výhru

Zápas se měl hrát původně v neděli 6. února, ale kvůli koronavirové nákaze a následné karanténě ve zlínském týmu byl odložen. Liberec pak nehrál ani o uplynulém víkendu kvůli střevní viróze v mužstvu Pardubic.

Zlín vstoupil do utkání velmi aktivně a veškeré snahy o úvodní gól vměstnal do první desetiminutovky. Už ve druhé minutě vyprášil Knoblochovy rukavice Dramé, který se do nebezpečného zakončení dostal ještě jednou a po něm i Hrubý.

Liberec se na trávníku prvních dvacet minut jen rozkoukával a iniciativu převzal až v závěru první půle. Signálem byla dělovka Stocha, s níž měl Rakovan plno práce. Zlínský gólman se vytáhl i při prudkém centru na Tuptu.

Na začátku druhého poločasu hlavičkoval těsně vedle Rondič, největší dosavadní šanci na gól si po hodině hry vypracovali "Ševci". Střelu Hrubého vyrazil Knobloch, jenž zlikvidoval i dorážku Matejova a ustál i závar po následném rohovém kopu.

Domácí se branky dočkali v 65. minutě. Perfektní centr Vukadinoviče hlavou přesně k tyči usměrnil Tkáč a svým šestým gólem v ligové sezoně dotáhl v týmové tabulce střelců absentujícího Poznara.

Liberec musel více otevřít hru, do šance se hlavičkou opět procpal Rondič, ale neuspěl. Zlín potvrdil výhru z brejku, který režíroval opět Vukadinovič a na jehož konci byla přesná střela Hrubého. Moravané tak porazili Slovan i ve druhém ligovém utkání v tomto ročníku, na podzim zvítězili 1:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Tkáč, 78. R. Hrubý Hosté: Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, Procházka (C), Simerský, Matejov – Conde, R. Hrubý (80. Nečas) – Y. Dramé (59. V. Vukadinović), Tkáč, Janetzký (88. J. Kolář) – Fantiš (79. Chwaszcz). Hosté: Knobloch – Koscelník, Gebre Selassie (72. Mészáros), Plechatý, Mikula (C) – Tiéhi, Stoch (57. Ch. Frýdek), Purzitidis – Rondić, Alijagić (56. Rabušic), Tupta (80. Jan Matoušek). Náhradníci Domácí: Šiška, Vukadinović, Nečas, Chwaszcz, Kolář, Hrdlička, Hellebrand Hosté: Vliegen, Fukala, Havelka, Frýdek, Matoušek, Mészáros, Rabušic Karty Domácí: Matejov Rozhodčí Zelinka – Horák, Slavíček Stadion Stadion Letná, Zlín

