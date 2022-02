Škoda na horské dráze. Místo Slavie zranění, Boleslav má v útoku problém

Je to rána rovnou pro dva kluby. Mladá Boleslav přišla vinou zranění Milana Škody o svého útočníka číslo jedna, Slavia o případnou morální vzpruhu pro zbytek jara. Problém je to primárně pro středočeský klub, který má momentálně na hrot k dispozici pouze Ladislava Mužíka se čtyřmi prvoligovými starty na kontě. „Samozřejmě bychom rádi posílili,“ hlásí sportovní ředitel Jiří Plíšek.

Byl by to příběh o velkém návratu, který se řadě slávistických fanoušků náramně zamlouval. Úřadující mistr po špatném vstupu do jara zkusil v minulém týdnu přivést jako autoritu do kabiny bývalého kapitána Milana Škodu z Mladé Boleslavi, ale ze senzačního přestupu nakonec sešlo.

„Kluby se o tom bavily, i když Milan je v Boleslavi spokojený, ani o tom nepřemýšlel. Jen že pak měl několik hovorů s důležitými lidmi ze Slavie a ptal se mě: Můžu to odmítnout? Nakonec to za něj vyřešil pánbůh,“ rekapituluje věcně události posledních dní hráčův agent Jiří Stejskal.

Sám Škoda uplynulý týden přirovnal k horské dráze. „Což mi nevadilo, horské dráhy miluju,“ napsal se smajlíkem na Instagram. „Všichni víte, že byl ve hře návrat do Slavie, pro mě něco úžasného. Bohužel už se nedozvíme, jestli bych se opravdu domů do Edenu vrátil, protože jsem si v sobotu na tréninku poranil koleno,“ dodal.

MILAN ŠKODA V MLADÉ BOLESLAVI (F:L 2021/22) starty 19 odehrané minuty 1572 góly 6 asistence 1 přihrávky do gólové šance 10

Vyšetření vyloučilo poranění zkřížených vazů, které by v tomto věku mohlo taky znamenat předčasný konec kariéry. Ale i tak čeká člena Klubu ligových kanonýrů delší, pravděpodobně měsíční pauza.

„Naštěstí se nepotvrdila nejhorší prognóza, ale i tak si několik týdnů odpočinu. Takže klasicky never give up and keep on,“ oddechl si Škoda.

Jeho absence je nicméně pro středočeský klub zásadní komplikace. V průběhu zimy Mladá Boleslav totiž přišla už o třetího útočníka – nejprve uvolnila Václava Kadlece do Jablonce, pak i Daniela Filu do Slavie a nakonec se jí zranil Škoda.

Jelikož je ze zdravotních důvodů mimo i Lukáš Mašek, musel o víkendu na hrot útoku Ladislav Mužík, který ve třiadvaceti na elitní scéně teprve začíná a na kontě má zatím čtyři prvoligové starty bez vstřeleného gólu. To je samozřejmě málo, zvlášť když Mladá Boleslav oba jarní ligové zápasy prohrála a dnes ji čeká čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci.

Původně si chtěli modrobílí půjčit ze Slavie talentovaného Denise Alijagiče, ale útočník s bosenskými kořeny nakonec zakotvil v Liberci. A bez významného posunu jsou zatím i rokování s Hradcem Králové ohledně Daniela Vašulína, kluby se nemohou domluvit na odstupném. „Samozřejmě bychom rádi náš útok posílili,“ netají sportovní šéf klubu Jiří Plíšek. „Vašulín je určitě zajímavý hráč, ale z naší strany to není konkretizované k jednomu jménu, máme jich vytipováno několik. Děláme všechno pro to, abychom vybrali správně a stihli to včas.“

Přestupový termín končí v Česku příští úterý o půlnoci.