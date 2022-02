Odchod Stancia je citelná ztráta, míní Suchopárek. Kdy Slavia ukáže sílu?

Je to pořádně kostrbatý rozjezd jara, byť fotbalová Slavia po dvou prohrách naposledy těsně 1:0 zvítězila na hřišti nebezpečného Slovácka. Už ve čtvrtek večer ji ovšem čeká úvodní utkání play off Konferenční ligy v aréně Fenerbahce Istanbul.

Co jsou hlavní důvody toho, že obhájce titulu nevstoupil do druhé části sezony optimálně vyladěn? Může trenér Jindřich Trpišovský nadobro roztrhat plány s Michaelem Krmenčíkem jako útočníkem číslo jedna? A jak mohou týmu pomoct nově příchozí hráči David Jurásek, jenž okamžitě na Slovácku naskočil do základní sestavy, s útočníkem Danielem Filou?

Ve speciálním videorozhovoru odpovídá bývalý slávistický i reprezentační stoper a nyní trenér reprezentace do 21 let Jan Suchopárek.

Podle mistra ligy z roku 1996 by si jeho bývalý tým mohl pomoci standardními situacemi – podobně jako soupeři. Jenže na druhé straně pro jejich úspěšné zahrávání chybí jeden základní předpoklad – Nicolae Stanciu. Ten definitivně zamířil do Číny.

„Je to citelná ztráta,“ uznává kouč národního výběru U-21. Přesto očekává, že Slavia vzhledem ke svému kádru opět najede na vítěznou vlnu a odhaduje, kdy to bude. „Zase ukáže sílu,“ věří. Vedle zmíněných témat se věnuje i přínosu Tomáše Holeše na místě stopera, kde na Slovácku opět zaskakoval.