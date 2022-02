Nabídka v kauze Berbr: „svoboda“ za přiznání. Vyšehrad však asi odmítne

Nabídka pochopitelně obsahuje podmínky. A sice přiznání ve smyslu obvinění a uhrazení škody. Tu určí státní zástupce, a pokud coby její adresát neexistuje žádný poškozený, bude převedena na tzv. účet obětí trestné činnosti. Jestliže obvinění uvedené náležitosti splní, jejich trestní stíhání podmíněně skončí. A dokonce, pokud tedy v podmínce nezhřeší, jeho trestní rejstřík zůstane bez záznamu.

Trestní řád tímto paragrafem ovšem pamatuje pouze na nedbalostní trestné činy a na trestné činy úmyslné s horní hranicí trestní sazby pět let odnětí svobody. Proto Vrchní státní zastupitelství své vyrozumění neposlalo této čtveřici: Roman Berbr, Roman Rogoz, Michál Káník, Tomáš Grímm. Jim totiž hrozí kvůli možné zpronevěře v rámci organizované skupiny více než milionové částky na Plzeňském krajském fotbalovém svazu vyšší postih. Přitom Berbrovi jakožto „vedoucímu činiteli nebo představiteli organizované zločinecké skupiny“ až dvanáct roků.

Případ probíhá ve dvou soudních rovinách. V civilní, o které šla dosud řeč, a ve fotbalové, kde soud představuje etická komise FAČR. Většina obviněných už z jejích řad vystoupila, někteří však nikoli. Zdeněk Koval, Miloš Vitner a Jiří Musil se dokonce už dozvěděli verdikt (osmiletá stopka ve fotbale a 25 000 pokuty), stejně jako Slavoj Vyšehrad (přesun o dvě parta níž do Pražského přeboru). Osoby i kluby se proti rozhodnutí etické komise odvolaly – a tady dochází k určitému dilematu.

Pokud by totiž dotyční využili nabídky Vrchního státního zastupitelství, přiznali by tím vinu a jejich fotbalové odvolání by přestalo dávat smysl.

Slavoj Vyšehrad ústy svého sportovního ředitele Pavla Vandase sdělil iSport.cz, že možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání patrně nevyužije. „Ještě to nemáme úplně projednané, ale kloníme se k tomu, že nabídku nevyužijeme. My jako klub se cítíme nevinní, nic jsme neprovedli, a v tomto duchu budeme postupovat.“

V tom případě klub pravděpodobně čeká jednání v soudní síni. Co se týče osmnáctky fyzických osob, oslovení znalci prostředí odhadují, že značná část nabídku zastupitelství přijme.