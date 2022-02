Esa z Hradce jsou v kurzu. Odejdou Vašulín a Mejdr až v létě?

V úterý se předvedl. Ve vyhroceném čtvrtfinále MOL Cupu proti Bohemians si Daniel Vašulín našel míč v pokutovém území a v prodloužení zajistil Východočechům vytoužený postup mezi nejlepší čtveřici. Byla z toho velká sláva. Hradec se v pohárovém pavouku dostal do semifinále po patnácti letech a jaksi samo sebou se vynořily vzpomínky na historickou jízdu v roce 1995, kdy regionální klub celou soutěž slavně vyhrál.

Vašulín patřil mezi nejlepší muže zápasu. Zejména v druhém poločase, kdy Bohemians zuby nehty bránili skromný náskok 1:0, se opakovaně dostával do zakončení. Vytáhlou svalnatou postavou přidělával zadákům soupeře těžkosti. Přesně kvůli těmto přednostem po něm touží Mladá Boleslav, která by ráda přesun třiadvacetiletého borce zorganizovala ještě do dvaadvacátého února, kdy končí přestupní termín. I kvůli tomu, že momentálně mají při zranění Milana Škody do útoku provozuschopného pouze Ladislava Mužíka a devatenáctiletého Davida Pecha.

Jenže Hradec nechce o přenechání Vašulína ani slyšet. Jednání jsou na bodu mrazu. Kluby se v první fázi nedomluvily na finančním vypořádání. Mladá Boleslav nabízela sedm a půl milionu, Hradec chtěl o pět víc. Druhým problémem je čistě sportovní stránka věci. Votroci ještě nejsou z osmého místa zachránění, mužstva pod nimi vyhrávají a přibližují se. Pustit v této situaci jednoho z klíčových mužů by mohlo způsobit nečekané nepříjemnosti.

„Do léta nikoho pouštět nechceme. Nejsme zachránění, nemůžeme jít do risku. Podívejte, co se pod námi děje. Pokud mám mluvit čistě za sebe, Dana potřebujeme,“ říká hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou.

Stejně to vidí i trenér Miroslav Koubek. Na přímý dotaz Sportu, jak by se stavěl k Vašulínovu odchodu, pravil následující. „Ligu hraje prvním rokem, ale i takové příběhy se dějí. Podívejte na Fortune Basseyho. V lize hrál jen půlrok a nakonec odešel do Ferencvárose za 37 milionů. Případ Dana by nebyl ničím neobvyklým, pokud si skauti a zájemci vyhodnotí, že půlrok v lize stačí. Já si ale myslím, že nikoliv,“ vyjádřil se Koubek a myšlenku ještě rozvinul. „Jako trenér Hradce klukům přestup přeju, ještě jim koupím jízdenku na vlak, ale jen v případě, když půjdou do špičkových klubů. A takové jsou u nás jen dva, nebo tři. Tam jsou adresy pro takové hráče. Tím se nechci v žádném případě dotknout Mladé Boleslavi. Ale myslím si, že hráči z českého ligového klubu by měli odcházet k české špičce, nebo do zahraničí.“

Mladá Boleslav má ještě šest dní přispěchat s novou nabídkou, o které by v Hradci přemýšleli. Taková momentálně na stole neleží.

Druhým hráče v kurzu je Jan Mejdr. Univerzál, který precizně zvládá úkoly na obou stranách hřiště, je podle zdrojů redakce v hledáčku Viktorie Plzeň. Pětinásobný mistr šestadvacetiletého hráče delší dobu sleduje a v létě by jím rád osvěžil kádr. „Jednání ještě nezačala. V tuhle chvíli k tomu neumím víc říct,“ pronesl hráčův agent Jiří Stejskal.