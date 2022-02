Kauza Van Buren: Vše v pořádku, dušují se kluby. Komise sbírá důkazy

Jako první se před osmou ráno na Twitteru ozval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík: „Dynamo České Budějovice nám dnes na naši žádost potvrdilo platnost smlouvy hráče Micka van Burena.“

Dvě hodiny poté následovaly Budějovice. Podle jejich vyjádření na klubovém webu si oba kluby navzájem potvrdily platnost smlouvy. „Všechny závazky z této smlouvy o hostování, včetně finančních, jsou řádným způsobem plněny,“ dodalo Dynamo.

„Stejné stanovisko klub sdělil k dotazu disciplinární komise FAČR,“ sdělil klub. Disciplinárka se měla kauzou poprvé zabývat dnes, podle informací iSport.cz se v případu angažuje Sparta či Karviná. V případě neplatnosti smlouvy by Dynamo čelilo hrozbě odečtení 19 ligových bodů ze zápasů s Van Burenem v sestavě. Zároveň by to znamenalo pád na poslední místo.

Od víkendu se mluví o tom, že podpis budějovického bosse Vladimíra Koubka je falešný. Sám měl jako první už na podzim v klubu upozornit, že podpis není jeho, a pak se o případu zmínil i v sobotní reakci na nečekanou rezignaci sportovního ředitele Tomáše Sivoka: „Chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné.“

Ve čtvrtek už přišel mírnější tón. „V sobotní tiskové zprávě klubu došlo k nešťastné interpretaci o platnosti podpisu a klub se tímto Tomáši Sivokovi omlouvá,“ vzkázalo Dynamo. Klub dodal, že dál už se k rozvázání vztahu s bývalým reprezentantem nebude vyjadřovat.

Tak či tak, už ve čtvrtek odpoledne zasedne disciplinární komise, která bude případ řešit. „Určitě se tím budeme zabývat a vyšetřovat to,“ potvrdil pro iSport.cz předseda disciplinárky Richard Baček. „Nyní jsme ve fázi shromažďování potřebných materiálů či důkazů. Je to problematika, s kterou jsem se za devět let, co jsem u komise, ještě nesetkal. Tenhle případ přesahuje disciplinární řád, protože zasahuje i do přestupního řádu. Je možné, že se kvůli tomu budeme muset dotazovat i na FAČR.“