Baník se zajímá o Santose z Karviné. Grussmann to popírá: Nepřijde!

Zimní přestupové okno se v Česku uzavře úterní půlnocí, do té doby se mohou udát zajímavé přesuny na trase Karviná-Ostrava. Hlavní postava: Eduardo Santos. Byť to sportovní ředitel Alois Grussmann popírá, podle informací iSport.cz se Baník o brazilského stopera velmi vážně zajímá. Součástí výměny by mohl být Jakub Pokorný, ale důležitou roli v celém příběhu hrají i Poláci.