Nechtěný Pokorný hrdinou. Užívám si to, usmál se. Baník ho nepustí

Nějakou dobu byl v Baníku téměř nepotřebným. Až tak, že si mohl hledat hostování. Co osud nechtěl, teď je stoper Jakub Pokorný (25) ostravským hrdinou. Zastoupil vykartovaného Jaroslava Svozila vynikajícím výkonem a hlavně vítězným gólem nůžkami! Takže Karviná či polská Termalica mají smůlu? „Kam by Kuba chodil? Určitě ne,“ řekl rázně kouč Ondřej Smetana po šťastné výhře 1:0 nad Olomoucí.

Co vy na to, Jakube?

„Do konce přestupáku zbývají nějaké tři dny, ale pan Grussmann i pan Bělák mi říkali, že mě nikam nepustí. I když to od začátku vypadalo, že jo. Dostalo se do takové fáze, že Svozka dostal čtvrtou žlutou, takže jsem ho musel nahradit. Zbytek není na mě, mám v Baníku platnou smlouvu.“

Jaký je v tomto ohledu život fotbalisty?

„Fakt je to strašně psychicky náročné. Každý si myslí, že jen dvakrát denně čutáte do balonu, ale když nevíte, co bude zítra nebo pozítří, není to jednoduché. Vybral jsem si to, musím bojovat. Jsem rád, že hraju fotbal, je fakt paráda, když děláte, co vás baví. A taky si užívám tento večer.“

Pojďme tedy k němu: návrat do sestavy, skvělý výkon, fantastická vítězná trefa...

„Nohama moc gólů nedávám, jsem rád, že to tam takhle zapadlo. Možná už se tak nikdy netrefím. Už jednou v Opavě jsem měl takovou myšlenku, ale tam jsem trefil protihráčovu hlavu a dostal červenou. Tehdy to úplně ideální řešení nebylo... (smích) Teď jsem po doteku balonu hned věděl, že jsem to trefil čistě. Zbytek už je samozřejmě obrovské štěstí. Jen jsem se otočil kouknout, jak to letí, ale zbytek už jsem neviděl. Že to je gól, jsem poznal až podle fanoušků a kluků.“

Je pravda, že takové věci zkoušíte na tréninku?

„Zkouším různé blbosti, někdy mě za to kluci i trenéři kárají. Snažím se fotbal užívat, zvlášť na tréninku, kde nejste oproti zápasu svázaný. Tam si to vynahrazuju, chodím hodně do kombinace, dělám patičky, rabony, parádičky... (úsměv) Jednou z deseti pokusů se něco povede, bohužel pro Sigmu to vyšlo na ni.“

Baník - Olomouc: Wau! Pokorný udeřil nůžkami, 1:0

Utkání bylo vyrovnané, viďte?

„Hodně vyrovnané a hodně soubojové. Olomouc si nezasloužila prohrát, měla dvě obrovské šance, kde nás podržel Lašty. Kdyby to skončilo remízou, asi by se nikdo nezlobil. Byli jsme šťastnější.“

Vy jste však působil suverénně.

„Už v přípravě se mi hrálo dobře, byl jsem uvolněný. Já ale respektuju výběr Svozky, musel jsem si počkat aspoň na ty karty. Vyšlo to hezky: doma výhra s nulou, gól.“

To vše s novým „defenzivním trojzubcem“, poprvé na jaře jste nenaskočil jen vy, ale i stoperský parťák David Lischka a brankář Jan Laštůvka. Měli jste nějakou interní miniporadu?

„Lašty zmiňoval, že všichni hrajeme po delší době, ale v přípravě jsme s Lišákem nastoupili vedle sebe. Dostali jsme sice čtyři góly, ale zas tak špatné to nebylo. Teď jsme si to byli užít, nohy jsme svázané neměli, což snad bylo vidět. A dopadlo to dobře.“

Co říkáte na to, že jste si podle trenéra řekl příště o základní sestavu?

„Jsem k sobě obecně vždycky spíš přísnější. I když se mi něco povede, spíš hledám chyby, na kterých se dá pracovat. Ale teď moc sebekritický být nemůžu, taky by mi to mohlo zas spíš uškodit. Samozřejmě budu rád, když příště zase nastoupím.“