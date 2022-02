Gól. Ne, červená! Kapitán Pardubic přiznal dotek. Leibl: Úmysl, ohnal se

Udeřil vás Jeřábek?

„Pardubice rozehrávaly trestný na půlce naší půlky, stáli jsme v zóně na šestnáctce, frajer na frajera. Trochu jsme se strkali. To je normální. Najednou se po mně ohnal. Nevím, jestli mně dal pěstí, nebo loktem. Ale vnímal jsem to jako jasný úmysl. Za mě absolutně jasná červená karta.“ Byl jste přesvědčený, že po přezkumu u videa sudí Petřík branku odvolá?

„Ano, byl jsem si jistý. Když šel k videu, očekával jsem, že faul uvidí a gól odvolá. Neměl jsem jediný důvod simulovat. Znovu opakuji, byl to úder do obličeje.“ Více než šedesát minut jste hráli v přesile, přesto jste ani jednou nevystřelili na branku. Proč?

„První poločas nám mnohem víc sedělo, když Pardubice byly v plném počtu. Byli jsme na tom lépe, ale po vyloučení už to nebylo takové. Věřili jsme si, že gól dáme. Soupeř čtrnáct dní pořádně netrénoval, měl virózu. Doufali jsme, že mu síly budou odcházet a rozhodneme to. Bohužel se to nestalo. O poločase jsme si řekli nějaké věci, vzadu jsme šli do čtyř s tím, že od nás budou létat centry do vápna na vysokého Vášu (Vašulína). Navíc jsme to podpořili druhým hrotovým útočníkem. Ale centry jsme do vápna nedávali. Nicméně odvážíme si bod, který nakonec bereme. “ Zápas se hrál na katastrofálním terénu. Jakou roli to hrálo?

„Trávník asi dostává pořádně zabrat. Hrají tady dva týmy, což není super. Ale podmínky byly pro obě mužstva stejné, nemůžeme se na to vymlouvat. Je však pravdou, že hřiště rozhodně není v perfektním stavu. Nedá se na něm hrát kombinační fotbal.“