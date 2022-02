SESTŘIH: Slavia - Bohemians 1:0. Derby pro favorita, Kolář se vrátil s nulou

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 22. kole první ligy v malém pražském derby nad Bohemians 1905 1:0. Souboj vršovických sousedů rozhodl ve 43. minutě Peter Olayinka. Obhájce titulu z Edenu po úvodní jarní porážce doma s Karvinou v nejvyšší soutěži podruhé za sebou zvítězil 1:0 a vrátil do čela tabulky o skóre před druhou Plzeň. "Klokani" na Slavii v lize popáté za sebou nebodovali, prohráli popáté z posledních šesti kol a jsou dvanáctí.

Na slávistickou lavičku se vrátil kouč Trpišovský, který kvůli nemoci chyběl při čtvrtečním úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy v Istanbulu, kde "červenobílí" zvítězili nad Fenerbahce 3:2. Domácí trenéři udělali čtyři změny v základní sestavě, do branky se po čtyřech měsících vrátil Kolář.

Za hosty nastoupil i jednačtyřicetiletý veterán Jindřišek, který si připsal rekordní 295. prvoligový start za Bohemians a osamostatnil se v čele klubové tabulky před legendou Prokešem. Zápas sledovalo necelých 10 tisíc diváků, což je nejvíce po rozvolnění opatření proti koronaviru v Česku.

Slavia se zpočátku přes dobře pracující hostující defenzivu příliš nedostávala do vyložených šancí. Po čtvrthodině hry Olayinka v akrobatické pozici na zadní tyči minul, na opačné straně ve 27. minutě minul Květ. O dvě minuty později vyrazil tvrdou ránu domácího Ševčíka brankář Valeš. Bohemians dokázali chvílemi hrozit a v 37. minutě před Marečkem na poslední chvíli ve vápně vypíchl balon Samek, který v sobotu oslavil 18. narozeniny.

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 1:0. Sešívaní se vrací do čela, derby rozhodl Olayinka

Dvě minuty před pauzou domácí otevřeli skóre. Bah jemným centrem dloubl balon do šestnáctky a nabíhající Olayinka pohotově nohou umístil balon do sítě. Neubránil ho Daniel Köstl, bratr slávistického asistenta trenéra Jaroslava Köstla.

Tři minuty po pauze mohl vyrovnat Puškáč, ale domácí podržel gólman Kolář a hlavičku zblízka vykopl. Na druhé straně po chybě obrany v tutové šanci neuspěl proti Valešovi Tecl, v 56. minutě pak minul Plavšič.

Bohemians v souboji nejhorší a nejlepší defenzivy mohli až do poslední chvíle pomýšlet na bodový zisk, ale do žádné další vyložené šance už se nedostali. Naopak v poslední minutě základní hrací doby po závaru dorazil míč po vlastní střele z hranice vápna do sítě střídající Traoré, branka domácích ale neplatila kvůli ofsajdovému postavení Fily. Slávisté i tak tři body udrželi a vítězně se naladili na čtvrteční odvetu s Fenerbahce.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Olayinka Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar – Samek (79. Talovierov), Ševčík (49. Madsen) – Schranz (46. Traoré), Plavšić, Olayinka – Tecl (C) (66. Fila). Hosté: Valeš – Köstl, Bederka, Křapka (87. D. Hašek) – M. Dostál, Mareček (73. Ugwu), Jindřišek (C) (87. Nazarov), Květ (60. Vaníček), J. Kovařík (73. Bartek) – Puškáč, Hronek. Náhradníci Domácí: Mandous, Talovierov, Fila, Sor, Madsen, Traoré, Pudil Hosté: Bačkovský, Bartek, Vondra, Hašek, Ugwu, Nazarov, Vaníček Karty Hosté: Puškáč, Köstl Rozhodčí Machálek – Paták, Mokrusch Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 9682 diváků

