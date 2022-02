Trpišovský si užil návrat. Proč chytal Kolář a jaký je plán s Krmenčíkem?

Slavia v těchto dnech žije v době africké. Derby o Vršovice rozštípl jedinou trefou duelu nigerijský čahoun Peter Olayinka a vrátil sešívané na samý vršek tabulky o skóre před Plzeň. Druhý gól urputné bitvy s Bohemians nebyl uznán pro ofsajd Ibrahimu Traorému. Po necelých čtyřech měsících se do branky úřadujícího šampiona vrátil Ondřej Kolář. Vychytal čisté konto a proti Davidu Puškáčovi za stavu 1:0 vystřihl magický zákrok. Návrat do práce si užil vrchovatě. „Zákrok to byl hrozně důležitý a skvělý. Jsem rád, že pomohl týmu. Mandy je ale pořád jednička,“ jasně řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jak jste viděl vršovické derby?

„Ze začátku jsme se hodně hledali, do tempa jsme se dostali až později. Bohemku jsme tlačili, měli jsme tam hodně centrů, průniků, ale vždycky jsme se nějak zabrzdili. Kromě Šévy jsme netrefili branku. Ze stupňujícího tlaku a zlepšeného výkonu ke konci poločasu jsme nakonec vstřelili branku. Oli (Olayinka) se krásně prosadil. Po změně stran nám ale chyběl rozdílový gól, abychom se uklidnili. V závěru jsme se více soustředili na defenzivu, nechtěli jsme soupeře pustit do šance, což se povedlo, a zápas jsme dovedli do vítězného konce.“

Ve čtvrtek jste v Turecku odehráli celkem otevřený zápas, dnes to bylo typologicky úplně jiné utkání. Souhlasíte?

„Ano, bylo to vidět i v poměru faulů, kontaktů. Byl to prostě jinak vedený zápas. Bohemka má spoustu urostlých hráčů, na každý dlouhý aut jde vápna sedm osm vysokých kluků. V utkání bylo dost přerušování, Bohemians jsou hodně zodpovědní, i to bylo oproti zápasu s Fenerbahce jiné. Na druhou stranu Turci zase neudělají takovou chybu, která předcházela našemu gólu. To se na mezinárodní scéně nestane.“

Jak jste dospěli k nasazení Ondřeje Koláře? Chytal po čtyřech měsících.

„Šlo o souhrn a souběh více faktorů. Ondra udělal kus práce v tréninku. Vrací se zpátky do svého optima. Navíc Mandy (Mandous) je v karetním ohrožení v obou soutěžích, takže se klidně může stát, že se Ondra brzo dostane do brány. Pauzu měl obrovskou, musíme ho vrátit do zápasového režimu. Rozhodla i typologie utkání, čekali jsme standardky a dlouhé auty, a on je ve vzduchu velmi dobrý. Derby odehrál s nulou. Zákrok proti Puškáčovi byl hrozně důležitý a skvělý. Jsem rád, že pomohl týmu. Nebylo to pro něj nic jednoduchého, navíc obměna obrany před ním byla velká. Mandy je ale pořád jednička.“

Poprvé nastoupil bez ochrany hlavy. Rozhodl se sám?

„Zkonzultoval to s doktory, bylo to jeho rozhodnutí. Každý takový krok je směrem k návratu pozitivní, je zase dál. Ke konci inkasoval ránu, zápas dohrál, což je pro něj moc dobře.“

Michael Krmenčík na vlastní žádost nastoupil v sobotu za rezervu. Dnes nebyl ani na lavičce. Jaké s ním máte další plány?

„Ano, požádal nás, že chce hrát. V sobotu se probudil, měl teplotu, přesto chtěl utkání odehrát. Dnes měl být na lavičce, ale zase měl teploty. Jsem rád, že to chce zlomit. Večer po utkání jsem si s ním telefonoval, ani nemohl pořádně mluvit. Je fakt, že musí přidat ve výkonnosti. Že chtěl jít za rezervu, je jeden ze základních kroků, jak se vrátit zpátky. Když bude mít patřičnou výkonnost, na hřiště se dostane.“

Derby rozhodl Peter Olayinka. Jak jste vnímali složitost jeho návratu z Afrického poháru?

„Dnes byl mužem zápasu. Nejen, že dal gól, ale pomohla nám i jeho neskutečná aktivita. Je pravdou, že má momenty, kdy je na zabití. Technickou chybou ztratí jednoduché míče, nicméně je schopný být každou minutu v náběhu, v akci. Je to o určitém vůdcovství a nezdolnosti. Dnes byl po Kolim služebně nejstarší hráč v sestavě a podal velice dobrý výkon. V nastavení je schopný být aktivní. Na Africkém poháru toho moc neodehrál. Zimní kemp mu na začátku trochu chyběl, bylo to znát i v Istanbulu, kdy měl běžecké problémy. Ale snad se vrací do formy.“

Pochvalujete si produktivitu afrických hráčů?

„Kluci to berou na sebe, což je moc dobře. Přitom to moc ostrostřelci nejsou, ale plní základní věc, že se do koncovky chceme tlačit ve větším počtu. A ono to nyní vychází. Kdyby mně někdo dal dotaz, zda se Osky (Oscar) trefí v Istanbulu z pětadvaceti metrů pravačkou, tak zakroužkuju ne.“ (směje se)

V Istanbulu jste kvůli nemoci chyběl. Už jste fit?

„Byla to strašná změna, pětadvacet let jsem nechyběl na zápase. Upřímně, už to nechci zažít. Když s nikým nekomunikujete, tři čtvrtě hodiny před zápasem nemůžete prohodit slovo, po zápase být s týmem a radovat se... To je největší trest. Žádnému trenérovi bych to nepřál. Jsem rád, jak to kluci v Turecku zvládli, odpracovali. Za to jsem byl hrozně šťastný. Už se cítím lépe, i když to ještě není na sto procent.“