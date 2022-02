Rušno v Plzni. Viktoria bere Santose z Karviné, až pět hráčů možná pouští

Původně byl Eduardo Santos spojován s Baníkem Ostrava, ale nakonec se čtyřiadvacetiletý Brazilec podle všeho přesune na druhý konec republiky.

„Plzeň jedná s Karvinou o výměně Santose za Ndiayeho a vše je na dobré cestě,“ potvrdil redakci iSport.cz zdroj blízký západočeskému klubu. Viktoria tak reaguje na zranění stopera Luďka Pernici a beka Radima Řezníka, šikovný Santos totiž může nastupovat ve středu i na pravém kraji obrany. Na beka navíc už přivedla z Jablonce Libora Holíka.

Kromě Modoua Ndiayeho by Štruncovy sady mohli opustit další čtyři hráči. Defenzivní záložník Dominik Janošek míří do zahraničí, patrně do Norska. Druholigovou Chrudim posílí mladí zadáci Václav Míka a Josef Koželuh. A na hostování by mohl odejít rovněž Pavel Šulc, nad kterým sportovní vedení klubu tak trošku zlomilo hůl poté, co v předminulém týdnu svou žalostnou produktivitou připravil tým o důležitou výhru na Spartě.