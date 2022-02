Slovácko o první body. Nguyen bude pár dní čekat, u doktora potkal spoluhráče

Dobrá zpráva pro Slovácko: zranění brankáře Filipa Nguyena (29) není vážné. „Myslím, že do týdne budu ready,“ hlásil Sportu po včerejším vyšetření u lékaře. Gólman číslo jedna odstoupil v průběhu sobotního derby ve Zlíně s nataženým stehnem. Je jisté, že dnešní dohrávku v Ďolíčku s Pardubicemi vynechá, ovšem o víkendu už by mohl být proti Mladé Boleslavi opět v akci.

Dvě nucená střídání během první půlhodiny a nakonec porážka 0:1. Slovácko prožilo mizernou sobotu. A předtím neděli se Slavií. Dvě nejtěsnější porážky bez vstřeleného gólu vrátily Svědíkův soubor z nebes na zem. Dnes proti Pardubicím hodlá urvat první jarní body. „Není to podle našich představ, ale zase jsme postoupili v poháru. To je důležité,“ připomněl Filip Nguyen průnik do semifinále MOL Cupu přes penaltový rozstřel v Olomouci.

V duelu na Hané zazářil, na další start si však zkušený brankář musí počkat. Minimálně do soboty. Bolavé stehno ho zatím vyřazuje z provozu, dnes bude spoluhráčům držet palce u obrazovky. „Kdybych neměl malé dítě, jedu se podívat. Ale pak nás čeká další anglický týden, doma moc nejsem,“ vysvětlil Nguyen, proč zůstane s rodinou.

„Co jsem viděl v televizi, čeká nás na Bohemce jedno z nejhorších hřišť v lize. Pro nás je lepší, když je trávník pokropený a hraje se na něm rychlejší fotbal. Takové terény jsou výhodou pro týmy ze spodku tabulky. Podle toho vypadají i výsledky.“ Filip Nguyen o úterní dohrávce

To už měl za sebou prohlídku u odborníka. Očekával podobný závěr, tedy pár dní klidu. Zranil se nezaviněně při rozehrávce. „Začalo mě tahat celé stehno. Něco mi tam přeskočilo. Nevěděl jsem, co se děje,“ popsal svůj pád na trávník a střídání už ve 29. minutě. „Asi bych týmu už moc nepomohl,“ pousmál se.

Podobně dopadl přesně před rokem a rovněž v bitvě proti Zlínu. Také tehdy s nataženým zadním stehenním svalem předčasně odstoupil a týden pauzíroval. „Nakonec to byl můj poslední zápas za Liberec,“ vybavil si.

Ve Slovácku je jeho pozice jiná, daleko pevnější. Nehrozí, že by ho trenér Martin Svědík odstavil. „Tady se snad do branky vrátím,“ doufal. S tím se dá počítat. Zvlášť poté, co jeho náhradník Tomáš Fryšták v derby fatálně chyboval při Cedidlově hlavičce z brankové čáry. „Když do toho z ničeho nic vletíte, je pro brankáře těžké dostat hlavu do zápasu a zkoncentrovat se. Těžší než pro hráče v poli,“ tvrdil. „Pak se může stát tohle,“ hájil parťáka, jenž dnes dostane šanci na revanš.

Kromě Nguyena bude v sestavě scházet záložník Michal Kohút, s nímž se včera potkal u doktora. „Kotník má pořád oteklý, pauzu bude mít delší,“ odhadl gólman. Po karetním trestu se naopak vrací lídr Milan Petržela. Pátý celek tabulky už potřebuje herně zabrat, dát gól a bodovat.

„Ve Zlíně to bylo nešťastné. Když musíte dvakrát tak brzy střídat, je potom pro realizační tým složité reagovat na vývoj utkání. Předtím jsme prohráli se Slavií, což není ostuda. Nedělal bych z toho paniku,“ nabádal gólman.