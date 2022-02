A co ten Motýl? Policie řeší nové informace o Slavii a rozhodčích

Nové informace o možné snaze ovlivnit utkání nejvyšší soutěže se objevily ve spisu poté, co policie vyhodnotila obsah Rogozova mobilního telefonu. Jako první je přinesl server Seznam Zprávy.

Policejní vyšetřovatel v souvislosti s bojem o titul na jaře 2019 píše tuto svou poznámku. „Komunikace Rogoze a Nezmara mezi lednem a květnem 2019, kdy předmětem je boj SK Slavia Praha v boji o titul ve Fortuna lize. Konkurentem v boji o titul je FC Viktoria Plzeň a Rogoz s Nezmarem se snaží ovlivnit utkání ve snaze zvýhodnit klub SK Slavia Praha.“ S tím, že Rogoz si na pomoc bere Romana Berbra a Jozefa Chovance.

V sobotu 4. května 2019 se hrálo první kolo nadstavby Slavia–Liberec (0:0), před nímž červenobílí vedli tabulku o čtyři body před Plzní. Policie do spisu uvedla komunikaci mezi Nezmarem a Rogozem, v níž spolu hovoří o rozhodčím Emanuelu Markovi. Takto ji přinesly Seznam Zprávy.

Rogoz? To je člověk totálně bez respektu, říká David Jarolím

„Co ten Motýl? Bude v pohodě?“ ptá se Nezmar. Motýlem myslí Emanuela Marka, patrně podle pohádkového motýla Emanuela z večerníčkové víly Amálky.

„Já už s ním náhodou mluvil. I Kulturista a Policajtka,“ odpovídá Rogoz a vysvětluje, že za přezdívkami se schovávají asistenti Jaroslav Kubr a Lucie Ratajová.

Nezmar na to. „Já doufám, že ty zprávy, co ke mně chodí, co dělá Západ, jsou nesmysl, ale i tak to nebude prdel.“ Přičemž Západem, pravděpodobně, míní Viktorii Plzeň.

Rogoz odvětí: „Každej kecá nesmysly a hovno. Řeknu Pepovi (nejspíš Jozef Chovanec), ať mu zavolá, pro jistotu.“

Za což Nezmar děkuje třemi emotikony sepjatých rukou a zdviženým palcem.

Utkání však skončilo bez branek a Nezmar nebyl spokojený s Markovou podporou.

Nezmar: „My se trápili a potřebovali helfnout.“

Rogoz: „Já to tátovi (Roman Berbr) říkal a on, že to zařídí.“

Nezmar: „Áda (šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek) taky maká.“

Rogoz: „Já to tátovi říkal, že musí víc tlačit. Cejtil jsem to tak.“

Později si Nezmar stěžuje Rogozovi, že slávistický šéf Jaroslav Tvrdík je „špatnej“ z tlaku médií, která se pozastavují nad některými verdikty sudích ve prospěch Slavie. „Holt to musíte vydržet, nebo budete prohrávat,“ komentuje to Rogoz. „Radši to první,“ reaguje Nezmar.

V dalším případě se Nezmarovi nelíbí slovní výpady Adolfa Šádka. „A co pořád Áda chce. Jste před ním v žebříčku,“ odvětí mu Rogoz. Zda to znamená, že Berbr s Rogozem tlačili v ten čas červenobílé před viktoriány, se můžeme jenom domnívat.

V pondělí 11. února 2019 Nezmar píše Rogozovi, že si Daniel Křetínský, šéf Sparty, domlouvá schůzky s majiteli a představiteli ligových klubů. Cílem má být změna ve vedení fotbalu a v komisi rozhodčích především, protože ji podle něj ovládá Slavia.

Ta nekalé praktiky od loňského prosince, kdy se poprvé objevily informace o její možné zákulisní vazbě na Romana Berbra, odmítá. Jaroslav Tvrdík tehdy Sportu napsal: „Nikdy jsme se nedopustili nezákonného jednání, neusilovali o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair-play a nikomu jsme neposkytli jakékoli finanční plnění v této souvislosti. Od května 2019 (před 2 roky a 7 měsíci) nás policie jakkoliv nekontakovala a předpokládám, že sama zmíněný poznatek vyhodnotila jako nerelevantní a nepravdivý.“

Rogoz? Neuvěřitelné, co řekl, mám husí kůži, říká Limberský. Ať padají tresty!

Poslední věta již částečně neplatí. Nedávno totiž policie pozvala k podání vysvětlení Jana Nezmara, byť ten v klubu už nepracuje. Co však na druhou stranu platí, je, že neexistují důkazy, které by policejní podezření jednoznačně potvrzovaly.

Nezmar opustil Slavii k poslednímu srpnu 2020, nicméně o jeho konci se mluvilo dlouhé měsíce dopředu. Řeč o tom vedli i Rogoz a Jiří Bílek. V té době působil jako šéf slávistického béčka, později Nezmara ve funkci sportovního ředitele nahradil.

„Máš pravdu, bez něj by to byl konec SKS,“ sdělil Bílek o možném Nezmarově odchodu Rogozovi.

„Neměli by tátu (Berbra) ani ostatní,“ odpověděl Rogoz.

Zda se slávistická linka kauzy dostane před soud, ještě není jasné.

Zda se slávistická linka kauzy dostane před fotbalový soud, tedy etickou komisí, podle informací Sportu již rozhodnuté je. Dostane. Komise však zatím vyčkává na další policejní materiály, aby mohla rozhodnout při znalosti všech důkazů.