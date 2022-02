Co čekat od nástupce Jarolíma? Tahy, kterými Hoftych zvedne Boleslav

Karel Jarolím je už minulost, ve čtvrtek vedl svůj první trénink v Mladé Boleslavi jeho nástupce Pavel Hoftych. Co se od něj dá čekat? Určitě úprava herního stylu, snaha o lepší klima v kabině i důraz na rozvoj hráčů se sportovním i obchodním potenciálem. To je střednědobý plán. Teď hned však musí začít dělat body. „Potřebujeme v tabulce bodově odskočit do klidnějších vod,“ ví dobře nový šéf modrobílé lavičky.

Přímočarost a bezpečnost

Pavel Hoftych naposledy trénoval Liberec • Foto Pavel Mazáč / Sport

Mladá Boleslav pod Karlem Jarolímem bavila – a umírala na krásu. Třeba v metrice očekávaných gólů (xG) je s hodnotou 40,86 hned druhá za Slavií. A v držení míče (53,1 %) čtvrtá, kombinačně byla hodně silná. Když to Marek Matějovský a spol. roztočili, dokázali zatlouct do vápna prakticky jakéhokoliv soupeře.

„Je to mužstvo, které směrem do útočné fáze má zajímavé a tvořivé fotbalisty, v koncovce se momentálně nejvíce prosazuje Ewerton, ale i další hráči mají předpoklady, aby dávali góly,“ všiml si Pavel Hoftych. Nový kouč bude určitě klást důraz na větší přímočarost, před trpělivým obehráváním bude dávat přednost rychlejšímu přechodu do útoku. A určitě musí opravit nefunkční defenzivu. Na jaře Mladá Boleslav ve čtyřech zápasech inkasovala dvanáct branek, to nejde. „Proto budeme chtít, aby byl tým do obrany pevnější a zodpovědnější,“ dodal Hoftych.