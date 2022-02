Karvinský Papadopulos: Čím víc nás odepisují, tím víc se budeme rvát

Po podzimní části ztráceli Karvinští na nejbližšího soupeře v tabulce, kterým byly právě Teplice, 6 bodů. Po třech jarních kolech je od předposledních Pardubic dělí 10 bodů. „Je to špatné,“ shrnul karvinskou náladu po prohře v Teplicích obránce Radek Látal. „Mysleli jsme si, že výhra na Slavii nás nakopne, pak jsme ztratili dobře rozjeté utkání s Jabloncem, teď jsme prohráli. Máme čtyři body ze tří jarních zápasů. A ten rozestup je velký, stejně jako naše zklamání.“

Během zimní přestávky karvinský klub opustilo sedm hráčů - Bolek, Křapka, Šindelář, Nešický, Jurásek, Želizko a Eduardo. Přišlo osm nových - Bajza, Holík, Chvěja, Jánoš, Látal, Kobouri, Zorvan a Ndiaye. Z hostování se vrátil Vlachovský.

Poslední akcí před uzavřením přestupního okna byl odchod brazilského obránce Eduarda Santose (24) do Plzně. Na hostování místo něho přišel defenzivní záložník Modou Ndiaye (25) ze Senegalu. Ligu hrál naposledy v srpnu, nedá se předpokládat, že by byl připraven v neděli naskočit. V Karviné trénuje od úterý.

„Jsem v pohodě, cítím se fajn a jsem připravený týmu pomoct v zápasech,“ říkal pro klubový web. Že vyměnil boj o titul za záchranářskou bitvu? „To je fotbal a zároveň pro mě velká motivace. Karviná je pořád dobrý tým a každý zápas je důležitý.“

V české elitní soutěži naskočil Ndiaye za Plzeň všehovšudy třikrát, naposledy v srpnu. Předtím hrával druhou ligu za Táborsko. Kdy bude připravený, je otázkou. Stejně jako plnohodnotný návrat kapitána a nejlepšího střelce Michala Papadopulose (4 góly).

Šestatřicetiletý útočník přišel kvůli covidu už o zimní soustředění v Turecku. V posledních dvou zápasech alespoň střídal. Proti Jablonci odehrál 2 minuty, v Teplicích 14 minut. Na hrotu sice maká teprve devatenáctiletý Rafiu Durosinmi, kterého Páník jako jednoho z mála chválí. Na Slavii dal vítězný gól. Papadopulosovy zkušenosti Karviné na hřišti chybí.

„Den před odletem do Turecka jsem se dozvěděl, že kvůli covidu neletím – nebylo to příjemné. Mrzelo mě to,“ popisoval Papadopulos. „Přeci jen přišlo plno nových hráčů, celý týden probíhala integrace kluků do týmu. Bohužel, vyvinulo se to tak a musel jsem to přijmout jako fakt.“

Boj o záchranu nevzdává. „Dokud budu v kabině já a další starší kluci, tak uděláme všechno pro to, abychom ligu zachránili,“ burcuje Papadopulos. „Je to obrovská motivace pro nás všechny. Čím víc nás lidé odepisují, tím víc se budeme rvát. Určitě se o záchranu popereme.“

Šancí by podle něho mohla být nadstavba. „Když základní část zakončíme tak, abychom měli týmy před sebou na dosah, tak pořád je reálná šance na záchranu – klidně i přes baráž. Je to fotbal a v něm je možné všechno. Potřebujeme prostě pravidelně sbírat body.“