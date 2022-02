Jak Baník investoval 30 milionů za Sora. Opatrnost, nebo nedůvěra?

Kádr na hřišti

Almási (Klíma)

Falta (Koncevoj) - Kuzmanovič (Budínský) - Ekpai (Buchta, Jaroň)

Kaloč (Boula) - Tetour (Janošek, Šín)

Fleišman (Chlumecký) - Lischka (Takács) - Svozil (Pokorný, Kukučka) - Ndefe (Juroška)

Laštůvka (Budinský, Murin)

Takácse nepotřebovali

OČIMA EXPERTA: Ivan Kopecký, bývalý trenér

„V zimě nastal na Bazalech velký průvan, ale dokážu se vžít do role trenérů. Oni ty bývalé hráče poznali a vyhodnotili si, co Baníku ještě mohou dát. A asi cítili, že už toho moc není. Sor šel za lepším, ale Potočný, Jánoš a Azevedo by už zřejmě takový přínos neměli. Důležité bylo vykoupení Lischky ze Sparty. Je to kluk, který organizuje a řídí ostatní. Navzdory věku působí vyzrálým dojmem, je to tím, že on hraje fotbal. Někteří stopeři jen brání, ale Lischka je inteligentní a má perfektní přihrávku. I pro ofenzivu je ohromně důležitý. Nicméně úplně na rovinu říkám, že třeba Takácse podle mě Baník nepotřeboval. Stopery má spolehlivé, ve středu zálohy je Kaloč. Tak co bude hrát Takács? Zrovna tyto pozice mají obsazené perfektně, moc tomu nerozumím.“

60

Cca tolik milionů korun dal Baník dohromady za 14 posil loni v létě a teď v zimě, posloužily k tomu prodeje Stronatiho (za 30 milionů) a Sora (rovněž za 30).