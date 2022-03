Koller o lize: Lingra určitě sledují v cizině, Sparta je ustrašená

Suverénní vítězství Slavie a Plzně, povinná výhra Sparty či dvougólový comeback slováckého čarostřelce Václava Jurečky. I takové bylo 23. kolo FORTUNA:LIGY. „Jaro dostává grády, ještě to bude hodně napínavé,“ říká historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o zbraních rozjeté Slavie, o rezervách třetí Sparty, o výhodách nenápadné Plzně či o zamotané bitvě o krále ligových kanonýrů. A co čeká od nedělního derby slavných pražských „S“?

Začněme u Slavie, která si pojistila průběžné první místo snadnou výhrou 5:1 nad Hradcem Králové. Zapůsobila na vás první půlhodina s čtyřmi slávistickými góly?

„Slavia už v Konferenční lize proti Fenerbahce ukázala, že je v pohodě, a s Hradcem to jen potvrdila. Musím říct, že se mi na začátku jara hodně líbí, v ofenzivě je momentálně obrovsky silná. A taky produktivní, což se slávistům třeba na podzim moc nedařilo. Na druhou stranu, Hradec jim to hodně usnadnil. V defenzivě měl doslova černý den a dělal jednu chybu za druhou, na debaklu mají výrazný podíl i oba brankáři. Střídání gólmanů Hradci ani trochu nepomohlo.“

V pohnutých dnech s válkou na Ukrajině je složité soustředit se na fotbal. Zvlášť pro slávistické stopery Tarase Kačarabu a Maksyma Talovierova, viďte?

„Mají to nepředstavitelně těžké, člověk se vlastně ani nemůže stoprocentně vcítit do jejich kůže a do toho, co právě prožívají. Každý den žijí ve strachu a klobouk dolů, že dokážou hrát a ještě podávat skvělé výkony.“

Hradec Králové - Slavia: Kačaraba v slzách při minutě potlesku za Ukrajinu

Kačaraba si proti Hradci pochroumal tříslo. Je to pro Slavii fatální ztráta?

„Spíš bych řekl nepříjemná ztráta. Kačaraba hrával stabilně, s Ousouem si na sebe zvykli. Snad ho ale Slavia dokáže nahradit, má široký kádr. Uzdravuje se zkušený Kúdela a nezapomeňte na žolíka Talovierova. Maksym je mladý, ale v Budějovicích se vyhrál a je hodně adaptabilní. Variantou je i stažení defenzivního záložníka Holeše, ovšem ten mi víc sedí na šestce, kde hraje nejčastěji. Ale tohle je na trenérovi Trpišovském: sám ví nejlíp, které řešení bude pro tým nejvíc prospěšné.“

Dvěma góly se připomněl útočník Stanislav Tecl. V pravý čas?

„Pro Standu to musela být velká úleva, dvakrát v jednom zápase se trefil po dlouhé době. Ukázal