Vystřídal chybujícího kolegu, ale Slavii pomohl i on: Vaz jsme si zlomili sami

Ve 27. minutě se zvedl z lavičky - bez rozcvičení. Gólman Patrik Vízek v tu chvíli střídal Viléma Fendricha v hradecké bráně. Důvod? Kolegův špatný výkon a aktuální stav 0:3 v duelu 23. kola fotbalové ligy s pražskou Slavií. Vízek nakonec inkasoval ještě dvakrát, Votroci padli s mistrem jasně 1:5.

Patriku, jak jste viděl váš záskok?

„Šel jsem týmu pomoci, chtěl jsem zklidnit situaci. Ale to se nepovedlo. Prakticky hned jsem dostal čtvrtý gól, ve kterém jsem měl taky prsty. Nedostal jsem se na centr ze standardní situace, proto jsem nemohl gólu zabránit. Bohužel, už se nám to nepodařilo zvrátit.“

Vy jste však chyboval ještě před brankou při nedobrém výběhu. Berete to tak?

„Chtěl jsem pomoci právě výběhy pro balony, které lítaly za obranu. V tu chvíli jsem si myslel, že centr dojede do vápna, ale nestalo se. Nechci se vymlouvat, byla to moje chyba. Pak jsem to nějak se štěstím zachránil.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Slavia 1:5. Mistr krutě trestal hrubky, po dvou mají Tecl a Lingr

Slavia vás přejela...

„Hodnocení je jednoduché: Od nás to byl tragický zápas, nezvládli jsme ho po žádné stránce. Slavia nám ukázala, že je o třídu výš, v jaké je pohodě. Ale my jsme jí to dali až moc lacino. Nesplnili jsme, co jsme si řekli před zápasem.“

Co to bylo?

„Že nemáme mít přehnaný respekt, že se jim postavíme čelem. Ale vaz jsme si nakonec zlomili sami.“

Nevyhráli jste sedmkrát v řadě. Máte obavy z boje o záchranu?

„Je to dlouhé, vnímáme to, máme bodový útlum. Ale nesmíme připustit, aby to na nás dolehlo nějakým zásadním způsobem. Tabulku sledujeme, strach v tuhle chvíli není na místě. Máme silný tým, jen musíme začít hrát jako na podzim. Víme, že na to máme.“