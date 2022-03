Data proti Trpišovskému. Slavia dává víc gólů, než se předpokládá

Vypadalo to tak lehce. Slávistické střely létaly k tyčím, s železnou pravidelností parkovaly v síti Hradce Králové a chlapci v červenobílém se radovali. Na pět ran do klobouku spotřebovali pouze šest přímých pokusů mezi tyče. „Unikátní,“ roztáhl do široka úsměv Jindřich Trpišovský po výcviku nováčka 5:1. Právě on často žehrá na marnou koncovku. Podle datové analýzy to ale taková hrůza není. Průměrný počet očekávaných gólů (xG) v ročníku má lídr tabulky dokonce nižší než reálný počet vstřelených branek.