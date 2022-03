LIMBOVA ŠAJTLE: Simulace z Letné a Krmenčík se měl vyhnout Mordodu

Slavia, Sparta i Plzeň zvládly uplynulý víkend za tři body a drží své pozice na špičce ligy. „Sparta oproti podzimu nehraje dobře. Slavia, nebo Plzeň? Tam je to těžké. Ale věřím, že na konci se bude radovat Plzeň,“ říká dlouholetý obránce západočeského týmu i reprezentace.

Limberský ve svém pořadu naťukává i další témata. Co dělá Krmenčík v béčku Slavie? „Michale, Michale já tě varoval. Nechoď do toho Mordoru! Tys tam šel a teď to máš. Doufám, že po sezoně to tam ukončíš, zabouchneš dveře a půjdeš jinam. Kamkoliv,“ vzkazuje explzeňskému útočníkovi, který svého parťáka zklamal svým chováním po přestupu do Slavie.

Příští ligové kolo bude ve znamení derby pražských „S“. Naposledy v MOL CUPU uspěla Sparta (2:0), před domácími fanoušky se bude v ligovém šlágru chtít revanšovat Slavia. Bojí se těžkého souboje letenský kouč Pavel Vrba? „Vrba se derby rozhodně nebojí. Jediné, čeho se reálně bojí, je jeho manželka Hanka, Zdravím, Hani,“ culí se Limberský.

V pořadu na iSport.cz ukáže Limberský také svůj plzeňský Original Barber Shop, který provozuje s manželkou Lenkou. Tu při natáčení překvapil i dárkem k jejím narozeninám.

