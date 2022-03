Co ukázala Sparta: Asistent Dočkal, zbytečný průtah i Vitíkovo vplutí

Bylo to velké drama, přestřelka plná zvratů, zkrátka nic pro slabé nátury. Semifinále MOL Cupu mezi Spartou a Jabloncem vyvrchlilo až v prodloužení, kdy o výhře domácích 4:3 rozhodl Adam Hložek. Klíčovou roli sehrál ještě předtím Tomáš Čvančara, útočník Letenských proti svému bývalému klubu udeřil dvakrát, přičemž podruhé v páté minutě nastavení druhé půle, kdy srovnával na 3:3 a odvrátil vyřazení. Co dalšího duel, který určil prvního finalistu národního poháru, ukázal?

Vitík vplul do základu Využil zranění zkušenějšího Ondřeje Čelůstky a drží se v základní sestavě. V úvodní jedenáctce nechyběl Martin Vitík v obou duelech s Partizanem, v neděli proti Zlínu i nyní v semifinále MOL Cupu. Ani jednou přitom nebyl za horšího ze stoperské dvojice. Často na něj vychází těžká konstruktivní rozehrávka, v čemž převzal žezlo po zraněném Filipu Panákovi. Přitom je mu stále pouhých 19 let. Že by na jaře mohl sparťanský odchovanec dostávat větší prostor, nastínil už v pohárovém derby na Slavii, kde podal sebevědomý výkon. Za pár dní se do Edenu pravděpodobně podívá znovu. Návrat Filipa Panáka je nejistý. „Pany v momentě, kdy hraje tři čtyři zápasy v krátkém čase, je to problém. Pak se potřebuje dát dohromady, uvidíme. Doufejme, že bude stoprocentně fit. U jeho zranění nejsem schopen říct, kdy bude zdravý,“ prozradil Pavel Vrba. Zvládne talentovaný teenager další prověrku? Martin Vitík ze Sparty v hlavičkovém souboji v semifinále MOL Cupu proti Jablonci • Foto ČTK / Kamaryt Michal

Rada v ráži Bořek Dočkal z rohu nacentroval na přední tyč, Martin Minčev prodloužil míč a Tomáš Čvančara jej dostal za brankovou čáru. Běžela pátá minuta nastavení druhého poločasu a Sparta vyrovnala na 3:3, čímž zápas poslala do prodloužení. S jabloneckými hráči cloumaly emoce. Okamžitě se slétli za sudím Tomášem Klímou a protestovali. Jen trenér Petr Rada musel zachovat klid a připravit tým na prodloužení. „Za to nemohu hráčům říct ani slovo, protože ten roh prostě neměl být,“ pousmál se ironicky Rada. „Musel jsem kluky uklidňovat, protože ze záběrů, které jsme viděli, to roh nebyl.“ O to víc jej poté rozpálilo, když měl komentovat počínání hlavního arbitra a jeho kooperaci s videorozhodčím Karlem Hrubešem. Celkem bylo v utkání kvůli přezkumu u VARu napočítáno sedm minut a Klíma nastavil přes 11 minut. „Už i hokej se hraje kratší dobu než fotbal,“ ulevil si Rada. „Sedm minut se šťourá v uchu, asi jestli mu nezamrznul bubínek… Dokud budu žít a trénovat fotbal, tak video pro mě neexistuje. Neberu ho! Jestli je rozhodčí na hřišti, tak ať to vezme na sebe. To samé ofsajdy - dnes jsou pomezní alibisté a raději je nezvedají. Hráči se přitom mohou zranit, když zbytečně běží za balonem. Komise nám tvrdí, že to mají zvedat hned a stejně to nezvedají.“ Trenér Jablonce Petr Rada během semifinále MOL Cupu na Spartě • Foto Michal Beránek / Sport

Zbytečný průtah na 134 minut Až se budou vyjíždět na rotopedech, nakládat těžké nohy do vody a regenerovat před nedělním derby, měli by si sparťané vzpomenout, proč taková muka způsobená únavou… Stopáž středečního semifinále by vydala na celovečerní film. Hotovo mohlo být už v základní hrací době. To by ovšem Letenští nesměli promhrat vedení 2:1. Dva slepené góly Severočechů přišly po stejných chybách – špatně bráněných standardkách. Kratochvílově i Štěpánkově brance se dalo předejít a ušetřit síly na Slavii. Obzvlášť poté, co Pavel Vrba po nedělnímu duelu se Zlínem provedl v sestavě pouze tři změny. Přitom čerstvost odpočatých sešívaných může hrát v neděli v Edenu jednu z klíčových rolí. „Nyní musíme pořádně zregenerovat, protože 134 minut není úplně málo a v neděli jdeme na Slavii,“ uznal Adam Hložek, středeční hrdina Letenských Sparta - Jablonec: Štěpánek po rohu udeřil hlavou a hosté vedou 3:2!

Návrat kapitána ve velkém stylu Poprvé od úvodního jarního soutěžního utkání se Bořek Dočkal objevil v základní sestavě Pražanů. A trenéra Vrbu rozhodně nezklamal. Právě po jeho třech centrech přišly dvě trefy Letenských. Poprvé Dočkal vysunul průnikovou přihrávkou Wiesnera za obranu, Tomáš Malínský pouze odvrátil míč k Jakubu Peškovi a jeho vyraženou střelu dostal do branky Tomáš Čvančara. Podruhé zase Dočkal skvěle sehrál signál z rohu, když jej našel Pešek přízemním pasem, zkušený špílmachr načechral balon na zadní tyč, kde se zjevil Ladislav Krejčí mladší a nekompromisně zavěsil. Sparta vedla 2:1. A třetí situce přišla přímo z rohu a Sparta díky tomu vyrovnala v nastaveném čase na 3:3. Dočkal nacentroval do vápna, Martin Minčev posunul míč za sebe a Čvančara podruhé dosoukal míč do jablonecké branky. Sparta - Jablonec: Krejčí mladší otočil vývoj skóre, 2:1