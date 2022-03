Boj o krále střelců: Favorit krvácí, ale není chrt. Jurečka se uklidnil

VÁCLAV JUREČKA (27, Slovácko) 12gólů

Bilance ve F:L na jaře

4 starty

300 odehraných minut

2 góly

6 střel celkem

5 střel na branku

2,05 xG

Sedmadvacetiletý Jurečka zatím se Slováckem neprodloužil smlouvu, která mu skončí v létě, takže se spekulovalo o tom, že ho klub za trest přeřadí do béčka. Ale to se nestalo. A v posledním kole proti Mladé Boleslavi Jurečka dvěma brankami zařídil důležitou výhru 2:1. „Proč by Slovácko nechalo sedět hráče, který dává góly, bylo by samo proti sobě. Chtějí sportovní úspěch, nebudou si sami házet klacky pod nohy,“ glosuje to Brabec. „Chce na sobě pracovat, což je vždycky dobře. Zvládl i studium, což je velká výhoda. V hlavě to má srovnané, navíc se uklidnil a má teď jen jeden cíl – fotbal. I proto mu to tam padá.“