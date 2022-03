Jindřišek září: Češi nejsou lakomci. Cena dresu vyletěla na 50 tisíc!

Bylo to velkorysé gesto. Josef Jindřišek před týdnem dostal od klubu dres za nový rekord v počtu prvoligových zápasů za Bohemians – a rovnou ho věnoval do dražby, jejíž výtěžek půjde na válkou zkoušenou Ukrajinu. Internetová aukce skončí v pondělí, částka se za památeční dres nejstaršího hráče ligy držela na sumě 50 tisíc korun.

Obvykle hraje se čtyřkou, ale před poslední partií s Baníkem dostal dres s číslem 295. Symbolizovalo aktuální počet prvoligových startů Josefa Jindřiška v Bohemians, což je nový klubový rekord, který kapitán „klokanů“ minulou sobotu ještě o jeden zápas posunul. Vyhlášený dobrák si památeční dres od klubu nenechal. Vzácná relikvie se do pondělka draží – a finální částka poputuje na Ukrajinu. „Už v den zápasu jsem přesně věděl, co udělám,“ vypráví Jindřišek. „Těší mě, jak se to vyvíjí. Už teď se suma rýsuje nad moje očekávání.“

Bylo by asi zbytečné ptát se, jak pečlivě dražbu sledujete, viďte?

„Pořád mi někdo hlásí, kolik tam je. Mám informace od našeho ředitele Darka Jakubowicze a od spoluhráčů. Mám radost i z aktivity fanoušků, kteří mezi sebou vybrali dvacet tisíc. Chtějí je sečíst s výtěžkem dražby a poslat na Ukrajinu.“

Máte představu, kolik by váš dres nakonec mohl stát?

„Vůbec. Příjemně mě překvapilo už sedmnáct tisíc, které jsem tam zahlédl poprvé. Za chvíli tam bylo 35, 40… Už teď je to super částka. Nejen v tomhle případě se ukazuje, že Češi nejsou lakomí a dokážou být solidární.“

Prý jste o dražbě mluvil hned po zápase. Takže to byl promyšlený tah?

„Už v den utkání jsem na hotelu říkal spolubydlícímu Valimu (brankáři Romanu Valešovi), že kdybych k rekordu dostal dres, nechal bych ho vydražit. Věděl jsem, že se budou dražit nástupová trika se sloganem We Stand With Ukraine, tak jsem k nim přidal ještě svůj dres. Je to originál, jediný svého druhu, pro fanouška Bohemky to může být zajímavý sběratelský kousek.“

V porovnání s válkou a utrpením Ukrajinců je to malicherná otázka, přesto: nebude vám vzácná relikvie ve sbírce chybět?

„Nebude. Když budu chtít, nechám si dres vyrobit s tím samým číslem. Hřeje mě, že pomůže dobré věci, to je pro mě nejdůležitější.“

Napadlo by vás, že jednou zažijete válku takhle blízko Česka?

„Ani ve snu. Když jsem se dozvěděl, že na frontě zahynul i devatenáctiletý ukrajinský biatlonista Jevhen Malyšev, šel mi mráz po zádech. Neumím si představit, že bych dostal povolávací rozkaz, vzal flintu a šel do války. Na vojně v Dukle jsme měli střelby, ale fotbalu bylo víc.“

Jak to podle vás může na Ukrajině dopadnout?

„Asi nejsem sám, kdo doufá v co nejrychlejší konec s co nejmenšími ztrátami. A aby se rozhodlo v klidu u stolu, ne ve válce.“

Zpátky k fotbalu: ulevilo se vám po dosažení rekordu? Řešil to kdekdo, fanoušci i novináři.

„Jasně, spadlo to ze mě. Když jsem v prvním jarním kole 294. startem vyrovnal pana Prokeše, doufal jsem v ještě jeden zápas, abych měl definitivně klid. Teď už to nikdo nebude řešit. Mimochodem, ve stejné situaci brzy bude David Bartek, který je jen o sedmnáct ligových utkání za mnou. Přeju mu to, je to odchovanec a kovaný Bohemák.“

Společně vás čeká sobotní bitva v Olomouci, kde půjde o hodně. Před týdnem jste klesli na třetí místo od konce, které bude po nadstavbě znamenat baráž.

„Můžeme si za to sami. Minule jsme s Baníkem hráli remízový zápas, jenže po sérii chyb jsme ho ztratili. Proč se takhle trápíme? Kdybych to věděl, už bych to trenérovi řekl. Do Olomouce jedeme uspět, protože nikdo z nás nechce sestup.“

Budoucnost JJ? Variant je víc Instalatérská brašna, nebo dál kopačky a míč? Nebo kancelář v Ďolíčku? Variant budoucnosti Josefa Jindřiška (41) je víc. Kapitán Bohemians posledních několik let dostává smlouvu na rok, ovšem novou zatím nemá. Jedním z důvodů je nejistá situace „klokanů“, kteří v lize hrají o záchranu. „S vedením se průběžně bavíme, ale rozsekneme to až poté, co budeme mít víc bodů,“ říká Jindřišek, jenž už dřív připustil, že tohle může být jeho poslední jaro ve velkém fotbale. „Sestup je pro mě trochu strašák a kaňka na případném konci kariéry, ale život by šel dál. Snad by si fanoušci pamatovali to lepší. Mám to v hlavě, snad nespadneme. Udělám pro to maximum.“

Nejvíc ligových zápasů za Bohemians:

1. Josef Jindřišek: 296

2. Zdeněk Prokeš: 294

3. David Bartek: 279

4. František Jakubec: 260

5. Antonín Panenka: 230

6. Pavel Chaloupka: 219

7. Zdeněk Hruška: 217

8. Jiří Ondra: 213

9. Miroslav Valent: 204

10. Stanislav Levý: 202

Pozn.: Tučně jsou vyznačeni aktivní hráči.