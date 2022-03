VIDEO: Zlín - Plzeň 1:2. Hosté jdou do čela ligy, penaltu trefil Chorý

Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve 24. kole první ligy ve Zlíně 2:1 a po třetí výhře za sebou se vrátili do čela tabulky o tři body před obhájce titulu Slavii, kterou v neděli čeká pražské derby se Spartou. Domácí šli do vedení ve 13. minutě po vlastní brance Filipa Kaši, ještě do přestávky vyrovnal Jean-David Beauguel. Pět minut po změně stran rozhodl z pokutového kopu střídající Tomáš Chorý. "Ševci" prohráli doma v nejvyšší soutěži po šesti zápasech a zůstali jedenáctí.