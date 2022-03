Po Grigarovi zářil na Hané i Valeš: Už jsem myslel, že je to v Prčicích...

Fajn dárek?

„Pro nás zlatý bod, protože Olomouc měla více ze hry, více šancí. Bylo tam břevno, tyčka... My jsme toho moc neměli, jen v závěru nějaké závary, kdy jsme se snažili třikrát prostřelit hradbu těl. Škoda, že to nevyšlo, ale to bychom asi chtěli moc. Výsledek musíme brát.“

Nějak jste přeskočil tu penaltu Ondřeje Zmrzlého...

„Nechtěl jsem jít napřed, záměr byl čekat co nejdéle a pak jít doprava. Taky jsem si dával pozor, abych nepřekročil čáru, protože na to mě upozorňoval rozhodčí.“

Zmrzlý penaltu dlouho nekopal. Tušil jste, kam ji dá?

„Řešíme to s asistentem trenéra a hlavně s trenérem gólmanů. Každý tým má nějaké analýzy, před zápasem dostávám výstup a pak už je to na mně. Nějaké indicie jsem měl, rozhodnutí mi vyšlo.“

Lekl jste se u Chytilova gólu, který nakonec neplatil pro ofsajd?

„Popravdě jsem vůbec nevěděl, že je to ofsajd. Řešil jsem úplně jiné věci. Byl jsem za to ale rád, protože v tu chvíli jsem si myslel, že je to v Prčicích...“

Nebylo, domácí jste vychytal podobně jako před týdnem teplický Tomáš Grigar.

„Sestřih toho zápasu jsem viděl, Grigy toho chytil fakt hodně. Olomouc měla obrovskou převahu, což se asi říct i o našem utkání. Bohužel pro ně z toho nedokážou vytěžit góly nebo výhry.“

Od jara jste zase jedničkou, jak se cítíte?

„Jsem za to rád, prošel jsem si zraněním, měl jsem přetržený křižák. Pauza byla dlouhá, ale už v přípravě jsem se cítil dobře. Už mám nějaký věk, ale myslím, že je to v pohodě.“ (úsměv)

Co říkáte vyrovnané tabulce?

„Opravdu strašně vyrovnaná, proto je bod z venku důležitý. Jinak by nám Olomouc odskočila a už by asi řešila jen tu prostřední skupinu. Takhle je máme na dostřel, stejně jako další.“