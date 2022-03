Góly v Ďolíčku, VAR odmítl fungovat. Kouč: Měl by to komentovat Rada

Na první pohled to byla jasná situace. Budějovický stoper Lukáš Havel fauloval ve vápně pardubického Tomáše Solila, takže pokutový kop pro domácí. Tím spíš, že sudí Miroslav Zelinka měl celou scénku jak na dlani. I tak si však na zásadní verdikt netroufl, takže ho musel VAR Vít Ondráš pozvat k monitoru.

A tady nastal problém.

Černá obrazovka se ne a ne rozsvítit, jen párkrát problikla a zase zhasla. Nic s tím nesvedl ani narychlo přivolaný technik, který zoufale přepínal kabely, aby technologii nastartoval. Mezitím plynula jedna minuta za druhou a rozhicovaní hráči měli co dělat, aby během dlouhého prostoje neprochladli.

„Je to strašně nepříjemný. Ještě není teplo, abyste tam stáli, jste v nějakých emocích, což vyprchá. Pan Zelinka nám říkal, že dostal informaci do sluchátka, že to je penalta a že se na to musí podívat. Stojíte tam deset minut a jen čekáte na to, že se to potvrdí, a navíc z toho pravděpodobně dostanete gól,“ líčil záložník hostí Jakub Hora.

Zelinka nakonec marné čekání vzdal a souboj Havla se Solilem si prohlédl improvizovaně v jedné z televizních kamer u hřiště. Pak konečně ukázal na značku pokutového kopu.

„Tohle by se nemělo stávat,“ mračil se domácí trenér Jaroslav Novotný. „Slyšel jsem hlasy z tribuny, že to byla jasná penalta, těch deset minut pak bylo strašidelných. Hráči mrznou a nehraje se, pak se to dohrává v nastavení…“

Podobně to viděl i jeho kolega David Horejš.

„Je to hrozný,“ ulevil si trenér Dynama. „Jestli je to penalta, má být hned odpískána a hrát se dál. Byla to složitá situace, na to by měl odpovědět spíš Petr Rada,“ ukázal s úsměvem na jabloneckého trenéra, kterého naštval prostoj související s VAR ve středu na Spartě. Tehdy však šlo o lidský faktor, tentokrát zklamala technika.

Horejš nicméně hledal chybu primárně ve vlastních řadách, konkrétně u kapitána Martina Králika, který riskantní přihrávku do vlastního vápna poslal.

„Mě spíš mrzí situace předtím, kterou jsme mohli ovlivnit. Dali jsme nesmyslný balon do vápna, měli jsme to vyhodnotit jinak,“ přiznal.

Cadu penaltu s přehledem proměnil a poslal Pardubice potřetí do vedení. Dynamo však i tentokrát dokázalo reagovat, precizně provedeným trestným kopem srovnal na konečných 3:3 Benjamin Čolič.

„Pro nás je to hořká remíza, protože jsme chtěli v každém případě tři body. Ale vždy, když jsme vstřelili branku, jsme pak vypadli z role a soupeř vyrovnal. Máme jen bod, takže jsme celkově zklamaní,“ hlesl Novotný.

„Třikrát jsme prohrávali, s bodem tedy musíme být spokojení. Jsem rád, že jsme za nepříznivého stavu dokázali třikrát dorovnat. Ale takový zápas musíme umět vyhrát, vzadu děláme nesmysly, dali jsme si dva polovlastní góly. Nám to soupeř nenabídne,“ mixoval chválu s kritikou Horejš.