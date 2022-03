Bogy, díky! Šťastný otec Chorý ocenil konkurenta: Přátelství je víc než góly

V týdnu se stal podruhé Tomáš Chorý otcem. Ke tříleté dceři Eleně přibyla Linda. Štěstí na druhou a v sobotu ještě na třetí. To když mu Jean-David Beauguel pustil pokutový kop za stavu 1:1, aby mohl rozhodnout. Ačkoliv sám útočí na korunu krále střelců a moc mu na ní záleží. „Jsem hrozně rád, že mi jí přenechal. Ten gól pro mě má obrovskou hodnotu,“ děkoval Chorý.

Jsou konkurenty. Málokdy se v sestavě najdou oba od první minuty. Přesto si Francouz Beauguel a Hanák Chorý navzájem přejí, fandí si. Když se trefí jeden, má radost i ten druhý. Jako v sobotu ve Zlíně, kdy se Beauguel euforicky rozběhl k Chorému, jenž z „desítky“ zařídil Plzni vedení a nakonec i hodnotnou výhru. Z tribuny bylo vidět, že svého rozhodnutí nijak nelituje.

Byť je JDB spolehlivým exekutorem a v sezoně zatím proměnil všechny penalty. Tentokrát empaticky vycítil, že si zaslouží kopat Chorý. Štěstí po narození druhé dcerky se posléze znásobilo i prostřednictvím fotbalu.

„Je to skvělé. Odehrávají se ve mně strašně hezké emoce a nejde to ani popsat. Jsem strašně šťastný za to, že mám zdravou dceru,“ líčil sedmadvacetiletý obr po svém pátém zásahu v ročníku. „Oni jsou zvířata v pokutovém území,“ okomentoval duo Beauguel–Chorý zlínský kouč Jan Jelínek.

Autor vítězné rány se dostal do hry po půli, kdy vystřídal Aleše Čermáka a hned osvěžil ofenzivu Viktorie. „Byl to velice těžký zápas, pro nás je to hrozně důležitá výhra. Ukázali jsme charakter tím, že nás první inkasovaná branka nepoložila,“ shrnul po bitvě.

Čekalo se, že to v klíčovém momentu vezme na sebe Beauguel, vždy sebevědomý a hladový střelec. O to víc Chorého těšila spoluhráčova reakce.

„Bogy si pro tu penaltu šel, je na ně určený a v letošní sezoně jich kopal opravdu dost,“ řekl. „Patří mu velký dík. Mezi útočníky je vždycky rivalita, ale on teď ukázal, že přátelství je přednější než góly,“ dodal uznale.