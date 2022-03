ANKETA o derby: Spartě jde o všechno, míní Cipro. Koller tipuje remízu

Ligový šlágr se blíží! Fotbalisté Slavie hostí Spartu ve 302. pražském derby. Půjde o souboj dvou největších favoritů na titul, oba celky jsou navíc pod tlakem plzeňské Viktorie, která se sobotní výhrou ve Zlíně (2:1) vytáhla do čela tabulky. Jak zápas dopadne? A hraje Sparta klíčový zápas pro zbytek sezony? V anketě deníku Sport odpovídali čtyři experti.

František Cipro hráčská a trenérská legenda Slavie Jak derby dopadne?



Slavia by měla vyhrát „Myslím, že Slavia by měla vyhrát. Sparta se mi s Jabloncem vůbec nelíbila, v současné době je tam rozdíl skoro třídy. Slavia měla některé zápasy štěstí, ale zvedla se, narostlo jim sebevědomí. Ukázali se někteří noví hráči, hlavně tedy Sor, ten vypadal proti hodně slabému Fenerbahce velice dobře. Ale derby je derby, je jednodušší hrát proti Fenerbahce, které navíc nebylo měřítko, než v naší lize a kór derby. Hlavně, aby z toho nebyla holomajzna, ale mám zprávy, že polský rozhodčí je skvělý, tak jsem zvědavý a těším se. Výkony našich rozhodčích jsou tristní." Zhasne Spartě v případě prohry šance na titul? Poslední šance „Určitě, Spartě jde o všechno, kdyby její ztráta narostla na deset bodů, nemá to už šanci proti dvěma soupeřům stáhnout. V nadstavbě se sice dá leccos uhrát, ale nevěřím tomu, Sparta by navíc hrála se Slavií i Plzní venku. Je to její poslední šance, remíza ještě dobře, ale porážka je hotovo. Hložek sice v poslední době nehraje, co umí, ale bude to zase na něm. Mně se líbí Karabec, nevím, proč nehraje. A Hancko plus mladý Krejčí, i když ten to dost brousí, tak uvidíme, jak na to bude polský rozhodčí hledět."

Jan Koller historicky nejlepší střelec české reprezentace Jak derby dopadne? Vidím to na remízu „Spartě by mohly psychicky pomoct dva detaily: vítězství v posledních dvou derby a středeční postup do finále MOL Cupu. Na druhou stranu v dlouhé bitvě s houževnatým Jabloncem ztratila spoustu sil. Slavia je po prvním měsíci fotbalového jara ve větší pohodě, což ukázala i v postupovém dvojzápase s Fenerbahce. Nicméně derby bývá ošidné, tipoval bych remízu. Ta v derby už rok a půl nebyla a navíc by z ní profitovala druhá Plzeň, na špici by to bylo ještě zajímavější." Zhasne Spartě v případě prohry šance na titul? Motivace i nůž na krku „Porážka by sparťanům vyhlídky na titul hodně zkomplikovala, to musejí dobře vědět. Je to taková kombinace velké motivace a zároveň nože na krku, z top trojky mají nejhorší výchozí situaci. V derby se Spartě musí sejít víc faktorů včetně nadstandardních výkonů ofenzivních hráčů v čele s Hložkem a Čvančarou, jenž v posledních dvou zápasech nastřílel dohromady tři góly. Ani Slavia ale nemůže být stoprocentně v klidu: i ona potřebuje uspět, aby po víkendu zůstala první."

Miroslav Jirkal bývalý asistent trenéra Slavie i Sparty Jak derby dopadne? Slavia má vyšší úroveň ofenzivy „Asi půjdu s většinou expertů a fanoušků, protože favorizuji Slavii. Má stabilizovanou formu na vysoké úrovni, dostala se do čela tabulky a nedělají jí problémy různé zásahy do sestavy. Což je v dnešním fotbale obrovsky důležité. Můžeme to vidět třeba u Sparty, která má velmi mladý tým, a jakýkoliv zásah do základní jedenáctky je u ní hned vidět. Obecně si ale myslím, že celkově ofenzivní a konstruktivní úroveň hry má Slavia vyšší než Sparta.“ Zhasne Spartě v případě prohry šance na titul? Dohánět by bylo těžké „Stále bude ještě hodně bodů v sázce, sezona pro ni zdaleka nekončí. I kdyby Sparta derby prohrála, oproti ostatním týmům v lize má co nabídnout. Kádr má rozhodně kvalitní a její hra se zlepšuje, to je v posledních zápasech vidět. Jenže dohnat čelo by měla strašně složité. Slavia i Plzeň by musely někde zakolísat, což je podle mého názoru značně nepravděpodobné – naopak – momentálně to spíš vypadá, že oba rivalové nabírají formu. Takže by to pro sparťany bylo ohromně těžké.“ NEJ momenty derby: připomeňte si staré řežby odvěkých rivalů