Vrba po derby: Manko už je velké. Moje pozice? Svůj názor vám neřeknu

Byl v extrémně těžké pozici. Pavel Vrba věděl, že jeho svěřenci potřebují v derby urvat všechny body, aby si udrželi realistickou naději na zisk mistrovského titulu. Nestalo se, porážka 0:2 odtlačila Spartu od Slavie i Plzně na manko deseti bodů. A to je příliš. „Máte pravdu, že mezera deseti bodů už je velká. Máme sice zápas k dobru, ale Slavia a Plzeň jsou zkušená mužstva. Nemyslím, že by si to nechaly vzít,“ uznal zklamaný kouč.

V předchozích dvou derby jste dokázali uspět. Proč to nyní nevyšlo?

„V takových zápasech rozhoduje první branka. Dostali jsme ji po našem nedůrazu v osobním souboji, Slavia to potrestala. Začalo to už ve středu hřiště, to mi vadí. Krátce předtím soupeř trefil tyč, bylo to první varování. Ale asi ne dostatečné. Udělali jsme chybu v souboji uprostřed hřiště a inkasovali. Nebyli jsme tak důrazní jako soupeř.“

Vadí vám víc to, že byl Ondřej Lingr při zakončení zcela osamocený nebo laxní přístup Ladislava Krejčího staršího, jenž nechal Alexandera Baha pohodlně odcentrovat?

„Situace vznikla ještě dřív, byla tam chyba ve středu pole. Dovolili jsme soupeři, aby rychle hodil aut. Vadilo mi tedy spíš to, co tomu přecházelo.“

Na Slavii a Plzeň už ztrácíte deset bodů. Co to znamená v boji o titul?

„Máte pravdu, že mezera deseti bodů už je velká. Máme sice zápas k dobru, ale Slavia a Plzeň jsou zkušená mužstva. Nemyslím, že by si to nechaly vzít. Bude nadstavba, ale ztráta pro nás není dobrá, dohnat takové manko je složité.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Připouštíte tedy, že jste fakticky o naději na první příčku přišli?

„Neříkám, že jsme o ni přišli. Jen, že je situace složitá. Netvrdím, že je konec.“

Nechyběla vám větší přímočarost ve finální fázi? Řadu dobře rozjetých akcí jste vůbec nedotáhli do zakončení.

„Už jsem to naznačil. Měli jsme tři brejkové situace, které jsme nedohráli. Ráz utkání to ovlivní. Když dáte první gól, jste v obrovské výhodě. Tentokrát ji získala Slavia a hrála zkušeně. V závěru Panák trefil prostředek brány, kdyby zamířil kousek vedle, mohlo se to vyvíjet jinak. Nedali jsme a Slavia nás potrestala z brejku. Tím bylo prakticky rozhodnuto.“

V pohárovém čtvrtfinále před měsícem vás přitom právě údernost zdobila…

„Vy víte, že je rozdíl, že pohár je jiný než liga. Museli jsme bodovat. I remíza byla málo. Slavia využila toho, že hrála v domácím prostředí. Potvrdila, že má kvalitní mužstvo. Roli zvládla, potrestala nás jako první, zápas tím byl ovlivněný. Narazili jsme na tým, který postoupil v Konferenční lize mezi šestnáct nejlepších. Má top formu.“

Překvapilo vás, že soupeř nasadil po dlouhé absenci stopera Davida Hovorku?

„Věděli jsme, že Slavia má problémy s některými hráči ve středu. Hovorka je ale zkušený fotbalista, takže to zvládl.“

Co jste po utkání říkal jednomu z polských asistentů rozhodčího?

„Poděkoval jsem mu za to, že zápas vedli. Můj názor je takový, že to zvládli.“

Jak se aktuální vývoj v tabulce a rostoucí ztráta na čelo může projevit na vaší pozici?

(usměje se) „Vy dokážete spekulovat, nechám to na vás.“

Mě by spíš zajímal váš názor.

„Svůj názor vám neřeknu.“

V utkání jste přišel o Dávida Hancka a Filipa Panáka, jak to s nimi vypadá?

„U Filipa Panáka se obávám, že to bude střednědobé zranění, minimálně deset až čtrnáct dní. U Hancka to je snad jen nakopnuté a nemuselo by to být nic dlouhého. U fotbalistů je to tak, že když je někdo nakopnutý, může být za dva dny zdravý. Půjde na vyšetření a uvidíme. Teď to ale vypadá, že by mohl být k dispozici.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Lingr, 90+2. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hovorka, Ousou, Jurásek (90+9. Hromada) – Holeš, Traoré (75. Talověrov) – Sor (75. Tecl), Lingr (90+1. Plavšić), Olayinka /C/ – Schranz (90+9. Fila). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko (59. Panák), Ladislav Krejčí st. (82. Dočkal) – Ladislav Krejčí ml., Pavelka /C/ – Pešek, Hložek, Haraslín (74. Højer) – Čvančara (59. Karabec). Náhradníci Domácí: Talovierov, Plavšić, Tecl, Fila, Madsen, Hromada, Mandous Hosté: Heča, Dočkal, Souček, Sáček, Höjer, Panák, Karabec Karty Domácí: Bah, Traoré, Jurásek, Holeš, Olayinka Hosté: Ladislav Krejčí ml., Pešek, Karabec, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Marciniak – Kupsik, Obukowicz Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

Slavia - Sparta: Tecl překrásně vysunul Schranze a ten přidává pojistku: 2:0!

Slavia - Sparta: Tvrdá rána Panáka! Dobře postavený Kolář ale vyrazil

Slavia - Sparta: Hořící sedačky v sektoru hostujících fanoušků, derby se zastavilo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Sparta: Jurásek utekl po křídle a našel Tecla, Holec Spartu zachránil

Slavia - Sparta: A znovu Sor! Tentokrát v zajímavé šanci po chybě Holce

Slavia - Sparta: Sor mohl přidat po spolupráci s Lingrem druhý gól domácích

Slavia - Sparta: Pešek tvrdě pálil z úhlu do Koláře, ten vyrazil na roh

Slavia - Sparta: Rozhodčí Marciniak domluvil Peškovi i slávistům a sjednal si pořádek

Slavia - Sparta: Pavelka se natahoval po míči marně, hosté se tlačí za vyrovnáním

Slavia - Sparta: Bah přesně našel Lingra, ten hlavou posílá domácí do vedení 1:0

Slavia - Sparta: Dvě obrovské šance, Spartu zachránil Holec i tyč!

Slavia - Sparta: Ousou zahrozil ze vzduchu, Holec byl připravený