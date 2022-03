Trpišovský: Derby mělo kvalitu, Sparta titul nevzdá. Hovorka je šéf

Slavia v derby Spartu povalila 2:0 a z vršku tabulky, ruku v ruce s Plzní, na ni hledí s masivním odstupem deseti bodů. Jestliže Pavel Vrba mluvil po porážce rezignovaně v souvislosti s bojem o titul, Jindřich Trpišovský to tak přísně neviděl. „V nadstavbě budeme hrát mezi sebou, Sparta se o to ještě pokusí. Tenhle zápas nám dal jen jednu výhodu, že do nadstavby půjdeme před ní,“ pravil trenér vítězů.

Vyhráli jste 2:0. Jste spokojený?

„Ano, dnes to bude pozitivní hodnocení. Vyhráli jsme, po dlouhé době bylo vyprodáno, zápas provázela skvělá kulisa. Myslím, že i oproti minulým derby to mělo větší spád a kvalitu, i když bylo pořád hodně soubojů. Oba týmy se soustředily na to, jak dát gól, byly tam zajímavé momenty. Po pasáži, která byla dobrá, jsme vstřelili gól, což bylo hodně důležité. Před koncem zápasu pak druhý. K průběhu utkání přispěli i rozhodčí, kteří měli respekt. Byli obrovsky připravení, už před utkáním komunikovali s hráči, aby nepadali. Sudí si rozhodl vše sám, ač bylo hodně zákroků, skrumáží, tak VAR do toho ani jednou nevystoupil.“

Kdy padlo definitivní rozhodnutí, že do derby pošlete po třináctiměsíční pauze stopera Davida Hovorku?

„Ve středu, kdy jsme hráli modelové utkání. Výkon Davida nás přesvědčil. Podal skvělý výkon. Jsem rád, že to zvládl kondičně i běžecky, jít do takhle běžecky náročného zápasu není jednoduché. Hodně pomohl Juráskovi, řídil ho celý zápas, je to šéf a odlehčilo se i Aihamovi (Ousouovi). Kosočtverec, který vytvořili David, Aiham, Ondra Kolář a Tomáš Holeš, byl základní stavební kámen našeho vítězství.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Bylo jeho nasazení rizikem?

„Jednoduché to není. Kdyby byl Kačaraba v pořádku, asi bychom do toho nesahali. Ale David je jeden z hráčů jako třeba Traoré. Tihle kluci vyhledávají emoční zápasy. Náročná utkání jim vyhovují. Brali jsme si i ponaučení z posledního derby, kdy nám chybělo vůdcovství, více emocí a zdravé rvavosti. I tohle pro Davida rozhodlo. Věděli jsme, že potřebujeme někoho, kdo strhne ostatní.“

Pavel Vrba mluvil po porážce hodně rezignovaně v souvislosti s bojem o titul. Jak to vidíte vy? Máte s Plzní deset bodů náskok.

„V nadstavbě budeme hrát mezi sebou, Sparta se o to ještě pokusí. Tenhle zápas nám dal jen jednu výhodu, že do nadstavby půjdeme před Spartou. My jsme jako jediní ve hře v Evropě. Sparta svou kvalitu má, nevzdá to.“

Souhlasíte, že velmi dobře duel zvládl David Jurásek?

„Rozkoukává se abnormálně rychle. Ještě tu není ani měsíc, ale všechny zápasy zatím zvládl. Na to, že derby před takovou kulisou nikdy nehrál, byl výborný kromě jedné situace ve druhé půli. Má obrovský potenciál. Hlavně směrem dopředu, ofenzivní složka je od něj skvělá. Dozadu se teprve učí, tam je to střídavě oblačno.“

Mění se profil střelce vítězného gólu Ondřeje Lingra? Dřív jste ho radši využívali jako střídající hráče…

„Určitě se mění. Stoupá v hierarchii týmu, patří mezi lídry. Je to také emoční hráč, umí strhnout ostatní. Je na něj spoleh. Nejsilnější v posledních třiceti metrech, má skvělý timing. Je komplexní v zakončení. Na předzápasovém tréninku měl snad devadesátiprocentní úspěšnost střel, devětkrát z deseti trefil nebezpečně branku. Navíc jeho góly jsou většinou důležité.“

Proti Spartě byl v brance Ondřej Kolář. Jak to s gólmany plánujete dál?

„Musíme si na to sednout. Hrajeme ve čtvrtek s Linzem, v neděli v Liberci. Máme dva skvělé gólmany. I Mandy (Mandous) chytá výborně, za obdržené góly nemohl. Ondru jsme dnes použili i proto, že na tréninku vypadal skvěle a ještě žádné derby neprohrál.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Hovorkův skvělý návrat: Tempo bylo šílené, ale jsem úplně šťastný

Vrba po derby: boj o titul už je složitý. Gól byl úplně zbytečný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Lingr, 90+2. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hovorka, Ousou, Jurásek (90+9. Hromada) – Holeš, Traoré (75. Talověrov) – Sor (75. Tecl), Lingr (90+1. Plavšić), Olayinka /C/ – Schranz (90+9. Fila). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko (59. Panák), Ladislav Krejčí st. (82. Dočkal) – Ladislav Krejčí ml., Pavelka /C/ – Pešek, Hložek, Haraslín (74. Højer) – Čvančara (59. Karabec). Náhradníci Domácí: Talovierov, Plavšić, Tecl, Fila, Madsen, Hromada, Mandous Hosté: Heča, Dočkal, Souček, Sáček, Höjer, Panák, Karabec Karty Domácí: Bah, Traoré, Jurásek, Holeš, Olayinka Hosté: Ladislav Krejčí ml., Pešek, Karabec, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Marciniak – Kupsik, Obukowicz Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

Slavia - Sparta: Tecl překrásně vysunul Schranze a ten přidává pojistku: 2:0!

Slavia - Sparta: Tvrdá rána Panáka! Dobře postavený Kolář ale vyrazil

Slavia - Sparta: Hořící sedačky v sektoru hostujících fanoušků, derby se zastavilo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Sparta: Jurásek utekl po křídle a našel Tecla, Holec Spartu zachránil

Slavia - Sparta: A znovu Sor! Tentokrát v zajímavé šanci po chybě Holce

Slavia - Sparta: Sor mohl přidat po spolupráci s Lingrem druhý gól domácích

Slavia - Sparta: Pešek tvrdě pálil z úhlu do Koláře, ten vyrazil na roh

Slavia - Sparta: Rozhodčí Marciniak domluvil Peškovi i slávistům a sjednal si pořádek

Slavia - Sparta: Pavelka se natahoval po míči marně, hosté se tlačí za vyrovnáním

Slavia - Sparta: Bah přesně našel Lingra, ten hlavou posílá domácí do vedení 1:0

Slavia - Sparta: Dvě obrovské šance, Spartu zachránil Holec i tyč!

Slavia - Sparta: Ousou zahrozil ze vzduchu, Holec byl připravený