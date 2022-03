Hancko: Naše práce nebyla kompletní. Promluvil o poraněném kotníku

Podal heroický výkon. Možná až za hranicemi svých možností. Stoper Dávid Hancko byl možná nejlepším hráčem Sparty v derby, navzdory podvrtnutému kotníku dokázal ze hry prakticky vymazat Yiru Sora. Ani to ale na kýžený výsledek nestačilo, slovenský stoper navíc musel po necelé hodině hry nuceně střídat. „Už to nešlo dál,“ mrzelo ho.

Nebezpečného útočníka soupeře Yiru Sora jste prakticky nepustil do hry. Můžete být navzdory porážce spokojený alespoň s tím?

„Bohužel jsme neustrážili celou Slavii, protože jsme prohráli. Naše práce nebyla kompletní. Věděli jsme, že mají víc rychlostních než soubojových typů. Počítali jsme s tím, že to bude létat za nás, museli jsme na to myslet při výchozím postavení. Až na pár situací se nám to dařilo zvládat.“

Směrem dopředu to ale z vaší strany nebylo dostatečné, souhlasíte?

„Je to tak. Bohužel jsme naše možnosti nevyužili. Je to škoda, ale zase musíme uznat, že i Slavia měla šance. V prvním poločase jsme tam měli trochu štěstí, když soupeř trefil tyč. První gól zápas hodně ovlivnil.“

Vy jste musel po necelé hodině hry nuceně střídat. Co se přihodilo?

„Hned v úvodu se mi podvrtl kotník, ve druhém poločase potom znovu. Víc jsem kulhal, než běhal. Už to moc nešlo. Doufám ale, že to nebude něco vážného a na další utkání budu k dispozici.“

Nebyla ve hře možnost, že byste derby opustil hned v úvodu? Na první pohled to nevypadalo příliš dobře…

„Nebylo to daleko. Ale chtěl jsem zabojovat. Dostal jsem obstřik, přes přestávku to trochu zatuhlo. Snažil jsem se bojovat, a nějak to zvládnout, bohužel jsem nedohrál.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Lingr, 90+2. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hovorka, Ousou, Jurásek (90+9. Hromada) – Holeš, Traoré (75. Talověrov) – Sor (75. Tecl), Lingr (90+1. Plavšić), Olayinka /C/ – Schranz (90+9. Fila). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko (59. Panák), Ladislav Krejčí st. (82. Dočkal) – Ladislav Krejčí ml., Pavelka /C/ – Pešek, Hložek, Haraslín (74. Højer) – Čvančara (59. Karabec). Náhradníci Domácí: Talovierov, Plavšić, Tecl, Fila, Madsen, Hromada, Mandous Hosté: Heča, Dočkal, Souček, Sáček, Höjer, Panák, Karabec Karty Domácí: Bah, Traoré, Jurásek, Holeš, Olayinka Hosté: Ladislav Krejčí ml., Pešek, Karabec, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Marciniak – Kupsik, Obukowicz Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

Slavia - Sparta: Tecl překrásně vysunul Schranze a ten přidává pojistku: 2:0!

Slavia - Sparta: Tvrdá rána Panáka! Dobře postavený Kolář ale vyrazil

Slavia - Sparta: Jurásek utekl po křídle a našel Tecla, Holec Spartu zachránil

Slavia - Sparta: A znovu Sor! Tentokrát v zajímavé šanci po chybě Holce

Slavia - Sparta: Sor mohl přidat po spolupráci s Lingrem druhý gól domácích

Slavia - Sparta: Pešek tvrdě pálil z úhlu do Koláře, ten vyrazil na roh

Slavia - Sparta: Rozhodčí Marciniak domluvil Peškovi i slávistům a sjednal si pořádek

Slavia - Sparta: Pavelka se natahoval po míči marně, hosté se tlačí za vyrovnáním

Slavia - Sparta: Bah přesně našel Lingra, ten hlavou posílá domácí do vedení 1:0

Slavia - Sparta: Dvě obrovské šance, Spartu zachránil Holec i tyč!

Slavia - Sparta: Ousou zahrozil ze vzduchu, Holec byl připravený